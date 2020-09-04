Отца Зеленского выдвинули на пожизненную стипендию: чем он известен в научных кругах
Отец президента Украины Александр Зеленский является заведующим кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института Киевского Национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.
Согласно официальной биографии он занимает эту должность с 1995 года. Отметим, что Александр Зеленский родился 23 декабря 1947 года в Кривом Роге, где в 1972 году окончил с отличием электротехнический факультет Криворожского горнорудного института.
В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Автоматизированный подсчет запасов железорудных месторождений в АСУ карьером" в специализированном ученом совете К-053.12.05 Московского горного института по специальности "Маркшейдерия".
В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером" в специализированном ученом совете Национального горного университета (г. Днепр) по специальности "Маркшейдерия".
Преподавательская и научная деятельность
В 1995 году возглавил кафедру информатики и информационных технологий КЭИ. Кафедра по специальности "Программное обеспечение систем".
Зеленский-старший является членом диссертационного совета в ДВНЗ "Национальный горный университет" (Днепр) и диссертационного совета в Криворожском национальном университете.
Зеленский имеет на своем счету 140 публикаций. Он выступил соавтором четырех монографий.
Основные научные направления работы
В своей научной деятельности Зеленский занимался рудничной геологией, разработкой программного обеспечения, моделированием месторождений и карьеров.
Также он разрабатывал информационные системы геолого-маркшейдерского обеспечения при планировании и управлении горными работами на горно-обогатительных комбинатах.
Награды и достижения
Зеленский-старший является профессором, доктором технических наук. Он имеет нагрудный знак "За заслуги перед городом" ІІІ степени (2006 год). Также ученый – заслуженный работник Киевского национального экономического института.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы указом присвоил своему отцу Александру Зеленскому пожизненную стипендию. Однако проект документа был снят с рассмотрения Кабмина, и решение не было принято.
Отметим, что идею присвоить пожизненную стипендию отцу президента фактически подал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.
В случае присвоения стипендии Зеленскому-старшему ее размер бы составил 2568 грн.
Позже премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля попросили дать стипендию отцу Зеленского.