Отца Зеленского выдвинули на пожизненную стипендию: чем он известен в научных кругах

Отец президента Украины Александр Зеленский является заведующим кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института Киевского Национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Согласно официальной биографии он занимает эту должность с 1995 года. Отметим, что Александр Зеленский родился 23 декабря 1947 года в Кривом Роге, где в 1972 году окончил с отличием электротехнический факультет Криворожского горнорудного института.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Автоматизированный подсчет запасов железорудных месторождений в АСУ карьером" в специализированном ученом совете К-053.12.05 Московского горного института по специальности "Маркшейдерия".

Александр Зеленский с супругой Скриншот

В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: "Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером" в специализированном ученом совете Национального горного университета (г. Днепр) по специальности "Маркшейдерия".

Преподавательская и научная деятельность

В 1995 году возглавил кафедру информатики и информационных технологий КЭИ. Кафедра по специальности "Программное обеспечение систем".

Зеленский-старший является членом диссертационного совета в ДВНЗ "Национальный горный университет" (Днепр) и диссертационного совета в Криворожском национальном университете.

Зеленский имеет на своем счету 140 публикаций. Он выступил соавтором четырех монографий.

Основные научные направления работы

В своей научной деятельности Зеленский занимался рудничной геологией, разработкой программного обеспечения, моделированием месторождений и карьеров.

Также он разрабатывал информационные системы геолого-маркшейдерского обеспечения при планировании и управлении горными работами на горно-обогатительных комбинатах.

Александр Зеленский с коллегами

Награды и достижения

Зеленский-старший является профессором, доктором технических наук. Он имеет нагрудный знак "За заслуги перед городом" 3 степени (2006 год). Также ученый заслуженный работник Киевского Национального экономического института.

Отца Зеленского выдвинули на пожизненную стипендию: чем он известен в научных кругах Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал