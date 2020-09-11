Отца Зеленского хотели "наградить" еще в 2017 году. Документ

В 2017 году Криворожский экономический институт подавал заведующего кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Александра Зеленского, отца нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, на звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".
Как пишет "Бабель", в ответ на информационный запрос издание получило копию выписки из протокола конференции трудового коллектива вуза (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В документе перечислили заслуги Александра Зеленского, за которые он был удостоен получения звания "Заслуженного деятеля науки и техники". Среди них – обучение бакалавров и магистров по специальности "Инженерия программного обеспечения" и подготовка студентов-призеров олимпиад, управление международной программой, которая занималась разработкой информационной системы, научно-исследовательские работы и тому подобное.
На пожизненную государственную стипендию отца Зеленского также выдвинули, но позже – в феврале 2020 года, вместе с профессором кафедры международной экономики и доктором педагогических наук Владимиром Кулишом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Идею присвоить пожизненную стипендию Александру Зеленскому фактически подал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Трудовой коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий выразил недовольство тем, что Кабмин не рассмотрел вопрос о назначении пожизненной стипендии профессору.
По мнению некоторых адвокатов, ситуация может стать основанием говорить о нарушении антикоррупционного закона и возможном конфликте интересов Зеленского.
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