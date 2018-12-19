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Оттепель и морозы: синоптики уточнили погоду на Новый год в Украине

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До конца декабря в Украине ожидаются температурные качели, которые сменятся к Новому году небольшими морозами.

Об этом рассказали "Фактам" синоптики, уточнив, что настоящая зима начнется только с середины января, а до этого возможны осадки в виде снега и дождя.

"Неустойчивый характер погоды, которая ожидается в ближайшее время, обусловлен скандинавским циклоном, движущимся на восток. Холодные воздушные массы сменятся на теплые. Поэтому в ближайшие дни в Украине прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, а на юге — преимущественно с дождем", – рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Оттепель

Оттепель

Kiev Times

Так, на большей части страны температура воздуха может колебаться от небольшого плюса до минуса. И только после 26 декабря в Украине незначительно похолодает.

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"За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег. Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть", – рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Уточняется, что после 15 января столбики термометров опустятся до -15.. -25 градусов, а похолодание будет сопровождаться снегом. И продержится такая погода до начала марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Горбань рассказывал, что самые лютые морозы нужно ждать в начале февраля, когда пик холодов достигнет -30..

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
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