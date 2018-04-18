"Отстаиваете свои права": в Одессе кассир швырнула в лицо воина АТО удостоверение

В Одессе кассир на автовокзале отказалась обслуживать по льготе участника АТО и кинула удостоверение ему в лицо.

О вопиющем случае сообщили в Facebook "Автомайдан Одесса".

"Вот эта сотрудница автовокзала "Привоз", кинула воину АТО удостоверение УБД (участника боевых действий. – Ред.) в лицо со словами: "Вы отстаиваете свои права, не наши". Эта мразь сидит в тепле, получает зарплату благодаря нашим воинам, которые защищают её ж*пу на Востоке. Эмоции зашкаливают. Пока не уволят - не успокоимся!" - сказано в сообщении.

Комментаторы возмущены произошедшим, однако, как пишут пользователи подобное отношение наблюдается ив других частях Украины.

Отметим, что по данным "Автомайдан Одесса", директор автостанции извинился перед воином и пообещал, что подобного не повторится и кассир будет наказана.

Как сообщал "Обозреватель", в Кропивницком водитель маршрутного такси выбросил в окно предъявленное матерью погибшего воина АТО Игита Гаспаряна удостоверение.