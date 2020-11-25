В "Слуге народа" прокомментировали идею следить за больными COVID-19 через смартфоны

В Украине отсутствует реальный механизм для отслеживания больных коронавирусом и контактных лиц.

Речь идет о тотальном контроле над обществом. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По его словам, никто не имеет права заставить гражданина устанавливать приложения, отслеживающие его перемещения, это должно быть исключительно добровольным шагом. А значит, нельзя рассчитывать на то, что украинцы будут пользоваться приложением массово.

"Скорее всего, в нашей стране такие механизмы ввести невозможно. Фактически это тотальный контроль над обществом. Человек должен добровольно зарегистрироваться в приложении и внести туда свои метаданные. Далее человек должен добровольно установить какую-то галочку, чтобы его гаджет отслеживался каким программным обеспечением", – сказал Федиенко.

Вместе с тем нардеп отметил, что "проблема не в приложениях, а в культуре общества". По его мнению, потребность во внедрении контроля за больными не была бы на повестке дня, если бы граждане Украины ответственно относились к санитарным рекомендациям на время пандемии коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работает над созданием программного обеспечения, которое позволит отслеживать больных коронавирусом и контактных лиц.