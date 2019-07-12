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"Оценил военного в полбилета на Квартал!" Журналист раскритиковал Зеленского из-за отмены парада

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Украинский журналист Остап Дроздов возмутился идеей президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости.

Эмоциональное обращение к главе государства опубликовал он в Facebook, напомнив, для чего именно устраивают подобные мероприятия.

"Наш парад это не демонстрация военной техники и не бряцание оружием, ведь этим не удивишь российских наемников. Наш парад это одно-единственное слово "Спасибо!", которое раз в год вся страна (по крайней мере сознательная ее часть) может вслух сказать всем тем, благодаря кому мы едим мороженое, слушаем джаз и ссоримся из-за каких-то там мажоритарщиков", – написал он.

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Зеленский отменил парад

Зеленский отменил парад

По словам Дроздова, это решение – системный ляп Зеленского, который может запустить процесс его делегитимизации как президента.

"Зеленые идиоты так и не поняли, что они натворили. Я объясню. Они попытались монетизировать честь. Они попытались оценить то, что не имеет материальных эквивалентов. Они оценили победу в 1000 грн. Чтобы вы понимали, 1000 грн это полцены на первый ряд на концерт "95 квартала". На День Независимости они хотят дать полукресло человеку, который эту независимость обеспечивает. Это безвозвратный ляп. Со вчерашнего дня начался отсчет делегитимизации президента Зеленского. Героизм воина он оценил в полукресло на своем концерте. Это даже хуже, чем ноль. Суть Зеленского как раз в этом: он склонен монетизировать все на свете, даже то, что не подлежит монетизации априори. Такое его мышления. Такое его нутро. Он искренне думает, что одноразовая подачка в 1000 грн будет свидетельством его заботы", – высказался журналист.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

Facebook Остапа Дроздова

Дроздов напомнил Зеленскому о всех военных подвигах украинского народа и заявил, что страна, в отличие от президента, научилась благодарить своих героев.

"Ваши зеленые 1000 грн запихайте себе в одно место. И не нужно вашей трибуны с пигмеем посередине. И не нужно ваших 95-квартальних сценариев суперпуперкреативних. Люди просто выйдут и просто скажут "Спасибо!" А вы готовьтесь. Я думал, вы мудрее", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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Персоны
Владимир Зеленский Остап Дроздов
Место
Украина
Тег
День Независимости
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А зачем в (на) украине еще один парад? Ведь не так давно по улицам Киева уже прошла демонстрация гей-атошников!
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