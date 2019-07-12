"Оценил военного в полбилета на Квартал!" Журналист раскритиковал Зеленского из-за отмены парада

Украинский журналист Остап Дроздов возмутился идеей президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню Независимости.

Эмоциональное обращение к главе государства опубликовал он в Facebook, напомнив, для чего именно устраивают подобные мероприятия.

"Наш парад – это не демонстрация военной техники и не бряцание оружием, ведь этим не удивишь российских наемников. Наш парад – это одно-единственное слово "Спасибо!", которое раз в год вся страна (по крайней мере сознательная ее часть) может вслух сказать всем тем, благодаря кому мы едим мороженое, слушаем джаз и ссоримся из-за каких-то там мажоритарщиков", – написал он.

Зеленский отменил парад

По словам Дроздова, это решение – системный ляп Зеленского, который может запустить процесс его делегитимизации как президента.

"Зеленые идиоты так и не поняли, что они натворили. Я объясню. Они попытались монетизировать честь. Они попытались оценить то, что не имеет материальных эквивалентов. Они оценили победу в 1000 грн. Чтобы вы понимали, 1000 грн – это полцены на первый ряд на концерт "95 квартала". На День Независимости они хотят дать полукресло человеку, который эту независимость обеспечивает. Это – безвозвратный ляп. Со вчерашнего дня начался отсчет делегитимизации президента Зеленского. Героизм воина он оценил в полукресло на своем концерте. Это даже хуже, чем ноль. Суть Зеленского как раз в этом: он склонен монетизировать все на свете, даже то, что не подлежит монетизации априори. Такое его мышления. Такое его нутро. Он искренне думает, что одноразовая подачка в 1000 грн будет свидетельством его заботы", – высказался журналист.

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

Дроздов напомнил Зеленскому о всех военных подвигах украинского народа и заявил, что страна, в отличие от президента, научилась благодарить своих героев.

"Ваши зеленые 1000 грн запихайте себе в одно место. И не нужно вашей трибуны с пигмеем посередине. И не нужно ваших 95-квартальних сценариев суперпуперкреативних. Люди просто выйдут и просто скажут "Спасибо!" А вы готовьтесь. Я думал, вы мудрее", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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