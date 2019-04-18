"Отсекитесь от нас!" Соколова ярко ответила на угрозы пропагандистов Путина

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на агрессивные выпады путинских пропагандистов, которые считают, что без России Украина исчезнет через неделю.

Она стилизовала свое обращение к ним под популярный сериал "Игра престолов" и показала в эфире нового выпуска шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поводом для ее забавного сюжета стал спич пропагандиста Анатолия Кузичева на "Первом канале", который грозился оборвать все связи страны-агрессора с Украиной.

Янина Соколова Скриншот видео

"Представьте себе на секунду: а что, если нам отсечь всех на фиг? Ну что, если нас считают все подонками, агрессорами, столько лет оккупации, того, сего. Взять и отрезать все, отсечь на фиг, если мы такие плохие! Вот мне интересно, что будет с Украиной? Сколько она проживет — неделю в лучшем случае?" — язвительно спросил он.

"Юная Дейенерис Соколова заливает золото правды в глотку старшему брату. Да, пожалуйста, отсекитесь от нас! Это будет лучшая неделя в жизни!" — ответила она глашатаю Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова публично послала путинского пропагандиста Владимира Соловьева за распространение фейков об истории Украины.

Ранее она затроллила его за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

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