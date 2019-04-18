ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Отсекитесь от нас!" Соколова ярко ответила на угрозы пропагандистов Путина

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на агрессивные выпады путинских пропагандистов, которые считают, что без России Украина исчезнет через неделю.

Она стилизовала свое обращение к ним под популярный сериал "Игра престолов" и показала в эфире нового выпуска шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поводом для ее забавного сюжета стал спич пропагандиста Анатолия Кузичева на "Первом канале", который грозился оборвать все связи страны-агрессора с Украиной.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

Новости
"Оккупанты, от**битесь!" Соколова выступила с мощной речью после гибели Героев

"Представьте себе на секунду: а что, если нам отсечь всех на фиг? Ну что, если нас считают все подонками, агрессорами, столько лет оккупации, того, сего. Взять и отрезать все, отсечь на фиг, если мы такие плохие! Вот мне интересно, что будет с Украиной? Сколько она проживет — неделю в лучшем случае?" — язвительно спросил он.

"Юная Дейенерис Соколова заливает золото правды в глотку старшему брату. Да, пожалуйста, отсекитесь от нас! Это будет лучшая неделя в жизни!" — ответила она глашатаю Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова публично послала путинского пропагандиста Владимира Соловьева за распространение фейков об истории Украины.

Ранее она затроллила его за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Игра престолов 8
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
3
9
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Раз уж Соколова окончательно решила перейти на язык метафор, отвечу и я в том же духе. Тем более, что понятия "отсекать", "отрезать" и т.п. близки мне, как оперирующему врачу. :) Так вот, дорогая Янина, Ваши слова "отсечь всех нафиг!" непроизвольно натолкнули меня на ассоциацию из моих профессиональных будней - то, что Вы предлагаете, по сути, очень похоже на кесарево сечение: дать событиям развиваться естественным путём по каким-то причинам не хочется или не можется, поэтому давайте прибегнем к радикальным методам. Проблема, однако в том, что плод, который Вы собираетесь извлечь из материнской утробы, ещё незрел, мало приспособлен для жизни, и если пересечь пуповину, с большой долей вероятности погибнет. Боюсь, даже самый навороченный инкубатор - буде приёмные родители, ЕС и Америка, расщедрятся и таки предоставят его - не поможет. Рано. Слишком рано. Не спешите, не рвите живительный сосуд, связывающий Украину с прошлым. Дайте плоду развиться и подготовиться к нелёгкому самостоятельному существованию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ш. Олег, этот случай из психиатрии, а не из хирургии, ещё и животной, хвост решил, что машет собакой, вот его и купировали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Если самооскопление какое, так это кацапы запросто, скопцы и кликуши их конек, ведь на всю голову больные, а умного и порядочного от них ничего и не ждите, козлы ведь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Да мы давно уже этого просим от северных соседей. Обрубите все контакты (тут, слава богу, они решили нам нефть не продавать, хоть какая-то радость), в том числе закуклите себе инет, забудьте, что мы вообще существуем и релаксируйте в своем вяличии. Мы как-нибудь сами. И вы будете счастливы, и мы )) Пожалуйста!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Dell Alex, Іди до хуйлоликого в УСРАІЛЬСЬКЕ ДУПЛО !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения