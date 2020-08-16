Отрывной календарь в СССР был в каждом доме: в сети всплыли архивные фото

Отрывные календари могли содержать народные приметы, рецепты, советы по уходу за собой, рассказы о знаменитых людях. YouTube

В сети показали, какими были отрывные календари в СССР.

Так, на странице паблика "СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили" в Facebook опубликовали несколько архивных фото, отметив, что "в советское время по массовости и популярности" отрывные календари были вне конкуренции.

Такие календари выпускались на скрепке и жестяном зажиме, были размером 8х11 см и состояли из 365 отрывных страниц, которые нужно было отрывать каждый день.

В СССР по массовости и популярности отрывные календари были вне конкуренции "СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили" / Facebook

Их тиражи превышали тиражи газеты "Правда" (ежедневное печатное СМИ КПСС и наиболее влиятельное печатное издание в СССР, – ред.): отрывные календари висели практически в каждом доме.

На листике, кроме даты, содержалась информация о времени восхода / захода солнца и луны, продолжительности дня, праздниках, памятных событиях и прочими сведениями.

Такие календарики могли содержать народные приметы, рецепты, советы по уходу за собой, рассказы о знаменитых людях и прочее.

Отрывной календарь за 1976 год 20th.su

Отрывной календарь за 1988 год streetmarket.ru

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