"Отряды Путина" отказались признать результаты выборов президента США

Представители неформального российского движения "Отряды Путина" заявили, что не признают президентские выборы в США.

Соответствующее видеообращение появилось на канале движения в YouTube. Его члены призвали все мировое сообщество поступить так же.

Ярые поклонники президента РФ Владимира Путина назвали выборы в США "вакханалией" и "уродливым шоу".

Они заявили, что американцы "лезут в политическую и внутреннюю жизнь других стран, а у себя порядка навести не могут".

"Позорище на весь мир! То, как проходят выборы в США, – это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране... Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!" – говорится в заявлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит исками результаты выборов во всех штатах, где победу у него вырвал кандидат-демократ Джо Байден. Он подозревает мошенничество на выборах и подтасовку голосов.