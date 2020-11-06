"Отряды Путина" отказались признать результаты выборов президента США
Членами российского движения под таким названием являются в основном пожилые люди
Они стали авторами ряда неоднозначных политических и общественных акций
Одна из них – “обряд окуривания России” от коронавирусной инфекции
Представители неформального российского движения "Отряды Путина" заявили, что не признают президентские выборы в США.
Соответствующее видеообращение появилось на канале движения в YouTube. Его члены призвали все мировое сообщество поступить так же.
Ярые поклонники президента РФ Владимира Путина назвали выборы в США "вакханалией" и "уродливым шоу".
Они заявили, что американцы "лезут в политическую и внутреннюю жизнь других стран, а у себя порядка навести не могут".
"Позорище на весь мир! То, как проходят выборы в США, – это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране... Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!" – говорится в заявлении.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что оспорит исками результаты выборов во всех штатах, где победу у него вырвал кандидат-демократ Джо Байден. Он подозревает мошенничество на выборах и подтасовку голосов.