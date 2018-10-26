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"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

5.2тЧитать материал на украинском

В России подруги-восьмиклассницы прикурили от Вечного огня, а потом сожгли на нем венок.

Ситуацию засняли камеры видеонаблюдения в Златоусте Челябинской области, сообщает НТВ.

В комментариях к видео россияне не скрывают своего возмущения и жажды мести. Предложения о наказании выдвигаются самые зверские:

"Сослать на рудники", "Отрубить руки и вырезать матки", "Отхлестать нагайками", "Ввести уголовную ответственность с 10 лет", "Репрессировать", "Привязать голыми к позорному столбу", - именно такие шокирующие способы "воспитания" высказываются в отношении детей.

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"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, демонстрирующее массовость милитаризации детей в оккупированном Россией Крыму. Многие уверены, что именно подобное воспитание пропагандистами подрастающего поколения могло стать спусковым крючком в деле о массовом расстреле людей в Керчи.

Место
Россия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно поймать и врезать матку
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