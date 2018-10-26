"Отрубить руки и вырезать матки": россияне предложили "разорвать" девочек-хулиганок

В России подруги-восьмиклассницы прикурили от Вечного огня, а потом сожгли на нем венок.

Ситуацию засняли камеры видеонаблюдения в Златоусте Челябинской области, сообщает НТВ.

Подруги-восьмиклассницы прикурили от Вечного огня, а потом сожгли на нем венок. Златоуст, Челябинская область pic.twitter.com/UaYXMeXsXd — НТВ (@ntvru) 26 октября 2018 г.

В комментариях к видео россияне не скрывают своего возмущения и жажды мести. Предложения о наказании выдвигаются самые зверские:

"Сослать на рудники", "Отрубить руки и вырезать матки", "Отхлестать нагайками", "Ввести уголовную ответственность с 10 лет", "Репрессировать", "Привязать голыми к позорному столбу", - именно такие шокирующие способы "воспитания" высказываются в отношении детей.

Новости Залившие цементом Вечный огонь в Киеве попали на камеру

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, демонстрирующее массовость милитаризации детей в оккупированном Россией Крыму. Многие уверены, что именно подобное воспитание пропагандистами подрастающего поколения могло стать спусковым крючком в деле о массовом расстреле людей в Керчи.