"Отрезали" Крым: украинский телеканал угодил в скандал

В пятницу, 16 марта, в эфире телеканала "UA: Перший" показали карту Украины без территории временно оккупированного Крыма, объяснив позже скандал - технической ошибкой.

"В вечернем выпуске новостей на "UA: Перший" в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", – заявили в официальном извинении на телеканале.

Отмечается, что на экране телевизора представляется готовая картинка, которая на самом деле состоит из нескольких элементов. Они, в свою очередь накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики.

"Каждый надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть включив или выключив элемент. Из этих отдельных элементов складывается и карта Украины, которую используют для визуализации данных. То есть каждый регион можно включить или выключить соответственно его будет видно на экране или нет", – пояснили на телеканале.

В заявлении добавили, что это делается для быстрой работы с отдельными элементами без перерисовывания всей картинки.

"Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей", – сказано в извинении.

Кроме того, на телеканале заявили, что у выпускающего режиссера не было возможности проверить, поскольку этот слайд готовился во время прямого эфира.

"Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", – резюмировали в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в харьковском частном детсаду детям на занятиях показали карту Украины без Крыма.