Отражение живет своей жизнью: странное фото птицы поразило сеть

В сети набирает популярность фотография, на которой мужчина из окна машины пытается покормить воробья картофелем фри, при этом отражение птицы в боковом зеркале отличается от ее реального положения.

Снимок, предположительно сделанный в России, вызвал бурную дискуссию среди пользователей reddit, набрав более 88 тыс. лайков и 1,2 тыс. комментариев.

Так, расположение крыльев птицы по ту сторону зеркала отлично от её движений в действительности.

Комментаторы принялись высказывать самые разные предположения. Среди них были версии про стробоскопический эффект, который проявляется в искажённом восприятии движущихся частей. Другие винили в создавшейся иллюзии выдержку фотоаппарата, либо объясняли это тем, что камера "захватывает изображение слева направо и не успевает за движениями птицы".

Также не обошлось без подозрений в склейке нескольких фото и другой обработки снимка с помощью фотошопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть покорила оптическая иллюзия с котом.