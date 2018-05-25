"Отражают агрессию б*ндеровцев": в "ЛНР" школьники устроили жестокую массовую драку. Видеофакт

Во временно оккупированном Ирмино (бывший Теплогорск) Луганской области подростки устроили массовую драку.

Видео жестокой потасовки, в которой участвуют и мальчики, и девочки, опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Город Ирмино. Школьники молодой "республики" учатся отражать агрессию бандеровцев", - иронично подписал он ролик.

Город Ирмино. Школьники молодой республики учатся отражать агрессию бандеровцев pic.twitter.com/DzOyKovg6A — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 мая 2018 г.

В комментариях пользователи отметили, что когда молодое поколение подрастет и получит оружие, все будет не так безобидно.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом из-за девушки произошла кровавая драка.