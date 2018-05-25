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"Отражают агрессию б*ндеровцев": в "ЛНР" школьники устроили жестокую массовую драку. Видеофакт

3.5тЧитать новость на украинском

Во временно оккупированном Ирмино (бывший Теплогорск) Луганской области подростки устроили массовую драку.

Видео жестокой потасовки, в которой участвуют и мальчики, и девочки, опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Город Ирмино. Школьники молодой "республики" учатся отражать агрессию бандеровцев", - иронично подписал он ролик.

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В комментариях пользователи отметили, что когда молодое поколение подрастет и получит оружие, все будет не так безобидно.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом из-за девушки произошла кровавая драка.

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Тема
Новости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
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