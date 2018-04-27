"Отравим всех": в России вместо "Боярышника" начали пить "Новичок"

В России популярный напиток "Боярышник" уступил место появившейся в продаже водке "Новичок".

Фото продукции опубликовали в Twitter Мид Роисси.

"Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!", - сказано в подписи к фото.

Пользователи отмечают, что в Калининграде появились рекламные щиты, в которых в английские пабы приглашают новичков.

Напомним, волна рекламных слоганов с "Новичком" в России поднялась после скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в в британском Солсбери, о "Новичке" узнал весь мир. По данному факту сейчас ведут международное расследование.

"Новичок" - это нервно-паралитическое вещество, которое изобрели в России.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России запустили в продажу растительное масло "Новичок".