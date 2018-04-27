"Отравим всех": в России вместо "Боярышника" начали пить "Новичок"

В России популярный напиток "Боярышник" уступил место появившейся в продаже водке "Новичок".
Фото продукции опубликовали в Twitter Мид Роисси.
"Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный!", - сказано в подписи к фото.
Пользователи отмечают, что в Калининграде появились рекламные щиты, в которых в английские пабы приглашают новичков.
Российский маркетинг, бессмысленный и беспощадный! pic.twitter.com/u6fxhqLfh7— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 26 апреля 2018 г.
Напомним, волна рекламных слоганов с "Новичком" в России поднялась после скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в в британском Солсбери, о "Новичке" узнал весь мир. По данному факту сейчас ведут международное расследование.
"Новичок" - это нервно-паралитическое вещество, которое изобрели в России.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в России запустили в продажу растительное масло "Новичок".
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