Декрет для отцов и новые выплаты: родителей в Украине ждут перемены

В Украине родителей новорожденных детей ждут сразу несколько нововведений. Так, Верховной Раде предлагают разрешить мужчине брать 10-дневный отпуск со дня рождения ребенка. А в Кабинете министров уже с 1 апреля будут выплачивать ежемесячную помощь для многодетных семей.

Что конкретно может измениться в 2019 году для семей с новорожденными малышами — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Кабмин с 1 апреля 2019 года увеличит помощь на одного ребенка возрастом до 6 лет из многодетной семьи — до 1700 гривен ежемесячно;

В Раде предложили утвердить 10-дневный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных детей. Есть шанс, что закон будет принят уже в этом году;

Практика декретного отпуска для отцов популярна в Европе. В отдельных странах мужчины могут полноценно помогать своим женам ухаживать за ребенком несколько месяцев.

Отпуск для отцов

Группа народных депутатов просит внести изменение в закон “Об отпусках”. Там предлагают следующее: “В связи с рождением ребенка, отцу, который находится в браке с матерью ребенка, на основе свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск на 10 календарных дней”.

По мнению авторов проекта, это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равными возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка.

Родители

При этом, как рассказал OBOZREVATEL народный депутат от фракции “Народный фронт” Геннадий Кривошея, отпуск может быть и больше — до 1 месяца. Сейчас важно найти компромисс с представителями бизнеса в вопросе продолжительности оплачиваемого отпуска.

“Этот проект закона могут принять в первом чтении за основу и в целом. Единственная проблема, которая может появиться, — установление срока отпуска. Обсуждение будут по этой теме, это может быть и 10 дней, и больше. В парламенте, уверен, сможем найти золотую середину. Проект короткий, не вижу смысла особо в него вносить изменения”, — подчеркнул Геннадий Кривошея.

Многодетным семьям обещают социальную помощь

В Кабинете министров решили материально поддержать тех родителей, которые воспитывают 3-х и более детей. При рождении третьего, четвертого, пятого и т. д ребенка, государство назначит родителям социальную помощь.

"Если был один ребенок и родилось двое, то доплата будет происходить, в результате того, что семья стала многодетной, не только на третьего ребенка. А если двойня родилась, то на второго и третьего. Соответственно, если родилась тройня, то на второго, третьего и четвертого ребенка", — прокомментировал инициативу министр социальной политики Андрей Рева.

Доплата составит 1700 гривен на одного ребенка. Ее будут выплачивать ежемесячно, до того момента, когда ребенку исполнится 6 лет. Выплаты начнут поступать уже с 1 апреля 2019 года.

По данным Минсоцполитики, в Украине на учете стоят 334 тысячи многодетных семей. Повышенные выплаты с 1 апреля коснутся 158,8 тысячи детей в возрасте до 6 лет. Каждый месяц государство будет выделять на это 200 миллионов гривен.

Какая практика в Европе?

Практика поддержки семей достаточно популярна в европейских странах. Тому есть несколько причин:

Относительно высокий уровень жизни населения и развитая экономика;

В странах ЕС, в частности, политика государства направлена именно на конкретного человека. Это проявляется в том числе и сильными социал-демократическими партиями, которые годами формируют политику социальной поддержки населения.

К примеру, в Норвегии отцу предоставляется дополнительно 2 недели оплачиваемого отпуска на период сразу же после рождения ребенка. В Исландии мужчине работодатель обязан предоставить до 3-х месяцев отпуска, в этот период отец новорожденного малыша получает 80% от его средней заработной платы.

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Португальские власти пошли еще дальше — каждый отец обязан провести 5 дней отпуска после рождения малыша. За этот срок ему выплачивается полноценная зарплата. Если же папа проигнорировал эту норму, его могут оштрафовать.

Испания пошла еще дальше — с 1 апреля 2019 года отец новорожденного ребенка может получить аж 8 недель оплачиваемого отпуска. Такую инициативу уже поддержали на уровне государства.

Также законом прописано, что отпуск в 2 месяца получат те, кто станет отцом в 2019 году, для тех кому посчастливиться завести малыша в 2020-м — отпуск составит 12 недель, а в 2021 году — до 16 недель. Таким образом мужчины сравняются в правах на оплачиваемый отпуск с женщинами.

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