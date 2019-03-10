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Отомстили за переход в ПЦУ: священники РПЦ устроили потасовку под храмом

3.7тЧитать материал на украинском

В селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

Утром 10 священнослужителей вместе с еще двумя десятками неизвестных приехали и устроили под дверью молитву, передают "Рівненські новини".

При этом, на месте происшествия наблюдались провокации и толкотня, однако правоохранители, которые прибыли в храм, вмешиваться не стали.

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Свято-Николаевская церковь в Сестрятине

Свято-Николаевская церковь в Сестрятине

ФотоПланета

Отметим, в феврале Свято-Николаевская община села Сестрятин решила перейти в ПЦУ. 9 марта прихожане новосозданной церкви провели в храме службу на украинском языке, сразу после чего его закрыли.

Сообщается, что некоторые жители Сестрятина остались под зданием, так как заподозрили готовящуюся провокацию оппонентов из соседних сел.

Отомстили за переход в ПЦУ: священники РПЦ устроили потасовку под храмом

Скриншот из видео

Отомстили за переход в ПЦУ: священники РПЦ устроили потасовку под храмом

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье представители РПЦ напали на священника Православной церкви Украины.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Теги
ПЦУРПЦ
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минин евген
минин евген
быдлячья РПЦя сдаёт последние позиции.
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0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
ты зачем нацист в конце РПЦя написал "я" нацист?))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Секту бандер животных все прокляли))) в аду твари 9 кругов ада вам)))
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Попы гундяевской секты беснуются)))
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