Отомстили за переход в ПЦУ: священники РПЦ устроили потасовку под храмом

В селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

Утром 10 священнослужителей вместе с еще двумя десятками неизвестных приехали и устроили под дверью молитву, передают "Рівненські новини".

При этом, на месте происшествия наблюдались провокации и толкотня, однако правоохранители, которые прибыли в храм, вмешиваться не стали.

Свято-Николаевская церковь в Сестрятине ФотоПланета

Отметим, в феврале Свято-Николаевская община села Сестрятин решила перейти в ПЦУ. 9 марта прихожане новосозданной церкви провели в храме службу на украинском языке, сразу после чего его закрыли.

Сообщается, что некоторые жители Сестрятина остались под зданием, так как заподозрили готовящуюся провокацию оппонентов из соседних сел.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье представители РПЦ напали на священника Православной церкви Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!