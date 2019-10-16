Отомстили за наших! ВСУ дали жару террористам на Донбассе. Видео операции

Разведчики из 54-1 бригады Вооруженных сил Украины показали успешную боевую операцию против террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Соответствующее видео появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2", – сказано в сообщении.

ВСУ дали жару террористам на Донбассе Скриншот из видео

"Не из беспилотников, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою", – добавили в 54-й бригаде.

Боевую операцию разведчики спланировали вместе с группами прикрытия из других подразделений. По их словам, расстояние до позиций сепаратистов составляло 273 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 октября на Донбассе убили двоих военных ВСУ, еще 5 ранили.

В ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

Военная была родом из Полтавской области и служила в охране Генштаба ВСУ.

Сеть с горечью восприняла новость о смерти Никоненко.

Также от пули снайпера погиб воин 92-й ОМБр Юрий Громович.

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