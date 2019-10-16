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16 октября • обновлено в 19:02
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Отомстили за наших! ВСУ дали жару террористам на Донбассе. Видео операции

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Разведчики из 54-1 бригады Вооруженных сил Украины показали успешную боевую операцию против террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Соответствующее видео появилось на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время нашего пребывания в зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери. После чего к делу приступили разведчики К-2", – сказано в сообщении.

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ВСУ дали жару террористам на Донбассе

ВСУ дали жару террористам на Донбассе

Скриншот из видео

"Не из беспилотников, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою", – добавили в 54-й бригаде.

Боевую операцию разведчики спланировали вместе с группами прикрытия из других подразделений. По их словам, расстояние до позиций сепаратистов составляло 273 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это ж надо !!! Такую боевую операцию спланировали ... Просто оболдеть как всё грамотно ... и разведчики, и группы прикрытия ... Вот еще бы результат, а то одна пальба не понятно куда ...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Дали жару... Ржал полчаса
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