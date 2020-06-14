Ликвидация одного из главарей террористического формирования "ЛНР" Олега Анащенко в 2017 году была результатом операции украинских спецслужб.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. По его словам, Анащенко был причастен к катастрофе самолета Ил-76, которая произошла под временно оккупированным Луганском. Тогда в результате атаки погибли 49 военных.

По его словам, украинская сторона отомстила за гибель 9 членов экипажа и 40 десантников под луганским аэропортом.

Отомстили за 49 жертв Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

"За их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло. 4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой "народной милиции ЛНР". Именно этот предатель в июне 2014 командовал всей ПВО луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты по нашему транспортировщику", – написал Шевченко.

Отомстили за 49 жертв Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

По его словам, об этом малоизвестном факте нужно вспоминать в день годовщины трагедии Ил-76.

"Сегодня много кто вспоминал в скорби трагическую гибель в сбитом транспортировщике Ил-76 над аэропортом Луганска 49 наших воинов: 9 членов экипажа и 40 десантников 25-й Опдбр. В то время это была самая большая одновременная потеря сил АТО в этой войне. И после короткого подъема от почти бескровного освобождения Мариуполя 13 июня, гибель 49 наших воинов, ушедших в небо в ночь 14 июня, была шоком и невероятно угнетала всю страну. Это после этого чуть не разнесли вдребезги Посольство РФ в Киеве", – сообщил Шевченко.

Отомстили за 49 жертв Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

Отомстили за 49 жертв Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

Отомстили за 49 жертв Ил-76: в МВД рассказали о ликвидации главаря "ЛНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 июня, прошло шесть лет со дня, когда российские террористы сбили украинский самолет Ил-76 в небе над Луганском.