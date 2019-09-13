Девочка отбивалась вместе с уборщицей: в Одессе ребенка из школы забрали в приют

В Одессе чиновники из службы по делам детей мэрии посреди урока насильно забрали шестиклассницу – дочь многодетного отца.

Они ворвались в класс, схватили ребенка и потащили в коридор. При этом чиновники использовали нецензурную брань. Сейчас 11-летняя девочка находится в приюте, а многодетный отец оббивает пороги, чтобы вернуть дочь домой. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Дети плакали и умоляли не трогать Леру

В школе №26 Одессы в среду, 11 сентября, произошел дикий случай. Посреди урока в кабинет, где сидели 6-классники, ворвались четверо мужчин. Это были чиновники службы по делам детей мэрии. Они сначала попросили 11-летнюю Валерию выйти с ними в другой кабинет. Но вскоре девочка с криками стала убегать от них и успела позвонить отцу. Тогда один из чиновников Андрей Киташевский скрутил Леру, схватил ее под мышку и попытался вынести из школы.

Вячеслав Павликов с детьми и их тренером Из личного архива Марины Гудиной

За девочку вступился ее 12-летний брат Жора, даже пожилая уборщица бросилась спасать ребенка. Дети были в шоке, они кричали и плакали, умоляли "дядь" не трогать девочку. Жора умудрился укусить чиновника за руку.

"Этот человек оскорблял отца, выкрикивал нецензурные слова, и все в присутствии детей. Он просто пытался спровоцировать Вячеслава", – рассказывает знакомая семьи Марина Гудина.

Девочку соцслужбы все-таки увезли в приют, так называемый центр реабилитации. Отобрали телефон, поэтому ребенок даже не может позвонить родным, а отца туда не пускают.

Лера (справа) и Жора во время тренировки Из личного архива Марины Гудиной

В службе по делам детей уверяют, что все делали правильно. Поскольку они пытались забрать ребенка из дома, но отец не давал этого сделать и якобы угрожал ножом.

Отец работает дворником и надстроил дом

Как рассказывает отец Вячеслав Павликов, он один воспитывает пятерых детей, его жена и их мама умерла два года назад. Самая младшая в семье Маргоша, ей всего 6 лет, в этом году она пошла в 1 класс. Есть Катя, которой 9 лет, Жора, ему 12-ть. Старшая сестра Каролина, ей уже 17 лет. Все эти дети записаны на фамилию отца.

Но так случилось, что 11-летняя Лера в свидетельстве о рождении записана на фамилию мамы, поскольку в то время Вячеслава не было, он отбывал наказание.

Все дети в сборе Из личного архива Марины Гудиной

Сам отец работает дворником, также подрабатывает разнорабочим. И уже два года воспитывает детей один. Живет семья в небольшом частном доме, где мужчина самостоятельно надстроил второй этаж, потому что им уже было тесно. Часть детей занимается спортом – ходят в секцию бокса, выигрывают соревнования.

Отцу опеку не разрешили из-за судимости

После смерти жены Вячеслав отправился в это самое управление по делам детей Одесского городского совета, что бы как-то оформить Леру. Там мужчине посоветовали оформить опекунство.

"Но ему отказали, сказали, что раз судим, то нельзя. Это родному отцу так ответили. Нужно было доказывать отцовство по анализу ДНК. Тогда узнавали, что такой анализ стоил около 4 тысяч гривен, а сейчас вроде 6 тысяч. Может, для кого-то это небольшие деньги, но для отца 5-х детей, где работает только он, это сумма непосильная", – рассказывает Марина Гудина.

11-летняя Лера вместе с тренером Из личного архива Марины Гудиной

На этом вопрос и остановился. Социальная служба, вместо того чтобы помочь Вячеславу с оформлением документов, решила, что нет ничего лучше, как силой забрать ребенка и передать в интернат.

"Они не принесли в школу никакого решения, у них нет никаких оснований забирать ребенка. Мы в четверг приходили к этому приюту, пытались как-то забрать девочку домой, но нас не пустили. Мы вызвали полицию, они зашли вовнутрь, поговорили с Лерой. Пока она держится, но очень надеется, что скоро папа ее заберет оттуда", – говорит Гудина.

Хотя органы опеки Приморского района Одессы настроены категорично и собираются перевести девочку в интернат "Олимпиец". Опять без согласия родного отца.

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