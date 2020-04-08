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8 апреля • обновлено в 16:12
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Отметили приезд друга из-за границы: на Житомирщине массовая вспышка COVID-19

10.3т
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В городе Малин Житомирской области зафиксированы массовые случаи заражения коронавирусом. Это произошло после того, как компания людей отметила возвращение своего друга из-за рубежа.

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В итоге в райцентре опасной болезнью заразились сразу восемь человек, отметил на брифинге 8 апреля глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы сейчас имеем ситуацию, что это уже не люди, которые привезли эту беду к нам в Украину из-за границы, а это контактные лица, контактировавшие с больными, которые контактировали с теми, кто приехал из-за границы. Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа. И сейчас мы имеем вспышку – восемь случаев в Малине", – возмутился чиновник.

Коронавирус

Коронавирус

Более того, подобная ситуация повторилась и в Бердичевском районе Житомирщины, рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

"В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы, и на сегодняшний день заболела его мать, она в тяжелом состоянии", – отметил он.

В связи с этим власти Житомирской области рассматривают возможность полной изоляции Малина и Бердичева с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виталий Бунечко
Место
Украина Житомир
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Всей Малиной скидывались на поездку видать!))
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Кропива Макс
Кропива Макс
Придурки, что сказать еще
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну так штрафуйте их !!!!и по максимуму!!!они сами виноваты в том что заразились!
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Общество

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