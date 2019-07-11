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Отмена военного парада Зеленским: украинцы оценили инициативу

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Мнение интернет-пользователей касательно отмены военного парада на День Независимости Украины 24 августа разделилось.

Соответствующие результаты показал опрос среди читателей OBOZREVATEL, участие в котором взяли более 31,8 тысячи респондентов.

"Нужно ли проводить военный парад на День Независимости?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

36% заявили, что стоит и провести парад, и выделить деньги на премии для военнослужащих. При этом читатели издания предложили сэкономить недостающие средства на переезде президента Украины Владимира Зеленского из Администрации на Банковой.

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Немного меньше респондентов, 32%, выступили против проведения парада. "Это показуха и пустая трата денег. Лучше передать их на фронт", – сказали они.

Парад на День Независимости и Владимир Зеленский

Парад на День Независимости и Владимир Зеленский

Коллаж

19% ответили, что парад нужен, так как "поднимает боевой дух военных" и является "символом нашей мощи".

12% ответили: "Какой парад, в стране идет война!"

1% респондентов остались равнодушными к вопросу. "Мне все равно, я далек от войны", – ответили они.

Отмена военного парада Зеленским: украинцы оценили инициативу

Скриншот

Напомним, Владимир Зеленский недавно заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости, выделив деньги (300 миллионов гривен) на премии для военнослужащих.

Как писал OBOZREVATEL, противники такой инициативы зарегистрировали на сайте главы государства петицию о проведении парада.

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Тема
Опросы Обозревателя
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины День Независимости опрос
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Независимобесие. Лучше бы пенсионеров накормили. Украина бряцает оружием нагнетая напряженность в Европе.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Павлов Дмитрий, Не оружием, а остатками оружия))))))))))))))
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