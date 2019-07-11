Отмена военного парада Зеленским: украинцы оценили инициативу

Мнение интернет-пользователей касательно отмены военного парада на День Независимости Украины 24 августа разделилось.

Соответствующие результаты показал опрос среди читателей OBOZREVATEL, участие в котором взяли более 31,8 тысячи респондентов.

"Нужно ли проводить военный парад на День Независимости?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

36% заявили, что стоит и провести парад, и выделить деньги на премии для военнослужащих. При этом читатели издания предложили сэкономить недостающие средства на переезде президента Украины Владимира Зеленского из Администрации на Банковой.

Немного меньше респондентов, 32%, выступили против проведения парада. "Это показуха и пустая трата денег. Лучше передать их на фронт", – сказали они.

Парад на День Независимости и Владимир Зеленский Коллаж

19% ответили, что парад нужен, так как "поднимает боевой дух военных" и является "символом нашей мощи".

12% ответили: "Какой парад, в стране идет война!"

1% респондентов остались равнодушными к вопросу. "Мне все равно, я далек от войны", – ответили они.

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Напомним, Владимир Зеленский недавно заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости, выделив деньги (300 миллионов гривен) на премии для военнослужащих.

Как писал OBOZREVATEL, противники такой инициативы зарегистрировали на сайте главы государства петицию о проведении парада.

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