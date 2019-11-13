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13 ноября • обновлено в 09:01
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Отмена призыва в армию в Украине: в "Слуге народа" раскрыли детали

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Отмена призыва в армию позволит Украине создать профессиональные Вооруженные силы по стандартам НАТО.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, оценивая соответствующее заявление министра обороны Андрея Загороднюка.

Комментируя возможные сроки создания полностью профессиональных ВСУ, нардеп отметила: "Загороднюк говорит, что это не будет сейчас, в этом году и даже в следующем".

"Имеем стратегическую цель – переход на профессиональную армию по стандартам НАТО. Мы должны к ней стремиться. Это уже много лет обсуждается в обществе и на политическом уровне, кто является эффективней на поле боя – профессиональный военный или 18-летний юноша-призывник, который призвался после школы и его отправили воевать", – заявила Верещук.

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По ее словам, сокращение призыва в армию должно быть взаимосвязано с увеличением профессиональной армии.

"Мы понимаем, сколько нужно расходов, чтобы воспитать профессионала… Стандарты НАТО требуют больших вложений. За профессионализацией должны идти и расходы из госбюджета", – отметила депутат.

"Если мы говорим о профессиональной армии, то численность должна уменьшаться. Люди должны выполнять другие обязанности. Есть военно-учетные специальности, их сегодня надо менять, потому что мы живем по лекалам Советского Союза. Мы сейчас должны сделать так, чтобы уберечь жизни военнослужащих и побеждать на поле боя… Профессиональная армия не будет больше. Для этого не будет потребности, потому что воюют сейчас боевыми дронами, айти-технологиями. Пытаются сделать все, чтобы сберечь жизнь и здоровье солдата", – заявила нардеп.

По ее словам, процесс профессионализации ВСУ уже идет: "Я приведу пример ССО – Сил специальных операций. Они были созданы уже во время боевых действий и доказывают свою эффективность".

Отмена призыва в армию в Украине: в "Слуге народа" раскрыли детали

vechirniy.kyiv.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Ирина Верещук Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
армия Вооруженные силы Украины призыв Партия Слуга народа Министерство обороны Украины
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