Отмена поездов "Укрзалізниці": в Кабмине заговорили об исключениях

С 12:00 18 марта в Украине будет полностью прекращено пассажирское сообщение. Однако правительство ведет переговоры со странами ЕС по поводу организации спецрейсов для эвакуации украинцев.
Об этом в ходе брифинга 17 марта заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Укрзалізниця"
Укринформ
"Пассажирское сообщение закрывается. Но мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас договариваемся о спецрейсах", – сказал чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.
Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.
Городские перевозки могут осуществлять до 10 человек в маршрутных такси и в такси и до 20 человек в троллейбусах, вагонах и трамваях.
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