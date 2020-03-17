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17 марта • обновлено в 14:24
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Отмена поездов "Укрзалізниці": в Кабмине заговорили об исключениях

1.9т
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С 12:00 18 марта в Украине будет полностью прекращено пассажирское сообщение. Однако правительство ведет переговоры со странами ЕС по поводу организации спецрейсов для эвакуации украинцев.

Об этом в ходе брифинга 17 марта заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Укринформ

"Пассажирское сообщение закрывается. Но мы будем из Чехии, Германии и Польши возвращать граждан. Сейчас договариваемся о спецрейсах", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры Укрзалізниця
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