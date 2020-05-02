Полная отмена карантина приведет к 120-140 тыс. смертей – Ляшко

Дарья Дурова Общество 21:19, 2.05.2020 Обновлено: 23:33, 2.05.2020

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики.

Ляшко рассказал что будет, если отменить карантин в Украине
ZIK
facebook.com/viktor.liashko

Ляшко подчеркнул, что введенный в стране карантин работает. "И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – написал он.

facebook.com/viktor.liashko

Многие при этом пытаются манипулировать экономическими последствиями карантина, однако, как отметил главный санитарный врач, последствия массового инфицирования манипуляторами умалчиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Крым вернется Украине: украинский посол предложил пари другу Путина

Россия становится эпицентром COVID-19 в Европе: Путин пошел на радикальный шаг

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской

Тимошенко "отменил" распоряжение Кабмина из-за скандала с "Эпицентром"

США установили источник коронавируса и официально объявили о нем миру