Полная отмена карантина приведет к 120-140 тыс. смертей – Ляшко

Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики.

Ляшко рассказал что будет, если отменить карантин в Украине ZIK

facebook.com/viktor.liashko

Ляшко подчеркнул, что введенный в стране карантин работает. "И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – написал он.

facebook.com/viktor.liashko

Многие при этом пытаются манипулировать экономическими последствиями карантина, однако, как отметил главный санитарный врач, последствия массового инфицирования манипуляторами умалчиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

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