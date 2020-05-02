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3 мая • обновлено в 22:49
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Полная отмена карантина приведет к 120-140 тыс. смертей – Ляшко

22.8т
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Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мероприятий может привести до 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, ссылаясь на исследование Киевской школы экономики.

Ляшко рассказал что будет, если отменить карантин в Украине

Ляшко рассказал что будет, если отменить карантин в Украине

ZIK

Полная отмена карантина приведет к 120-140 тыс. смертей – Ляшко

facebook.com/viktor.liashko

Ляшко подчеркнул, что введенный в стране карантин работает. "И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – написал он.

Полная отмена карантина приведет к 120-140 тыс. смертей – Ляшко

facebook.com/viktor.liashko

Многие при этом пытаются манипулировать экономическими последствиями карантина, однако, как отметил главный санитарный врач, последствия массового инфицирования манипуляторами умалчиваются.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Евгений Комаровский заявил, что в Украине можно было ввести строжайший карантин для пожилых людей, который бы не касался молодых и здоровых, чтобы те вырабатывали коллективный иммунитет от COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь вирус карантин смерть исследование
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сегодняшние страшилки это перебор по смертям! А не для того нас сегодня пугают, что власть боиться, что мы соберемся все вместе!? Они просто бояться тех вопросов, которые мы зададим! А сейчас все просто! Собираться нельзя, а значит и не будет коллективного возмущения всей той брехней, которая льется из обращений с экрана!
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