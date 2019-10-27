Если "поговорить с людьми" там, то они будут не только за разведение войск, но и за то, чтобы туда пришёл Путин.

Правда, прямо они об этом не скажут, но будут иметь в виду.

Вы же должны знать, что там ничего не работает, кроме российского телевидения. Это по сути — русские зомби. Это отличные собеседники, Владимир Александрович, чтобы сдать Украину. Худшие для вас советчики из всех, кого можно себе представить.

Это сигнал тем, кто за Украину, что оттуда нужно бежать.

Я не желаю вам прислушиваться к их советам. Иначе и вам, и нам бежать придётся до Киева, а то и до Львова.

Я думаю, не все добегут, и это всё печально закончится.

Я думаю, что вам нужно слушать тех, кто готов отдать жизнь за Украину, а не тех, кто готов обменять Украину на свою жизнь.

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