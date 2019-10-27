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27 октября • обновлено в 12:00
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
Журналист Все статьи автора

Отличные собеседники, чтобы сдать Украину

1.5т

Если "поговорить с людьми" там, то они будут не только за разведение войск, но и за то, чтобы туда пришёл Путин.

Правда, прямо они об этом не скажут, но будут иметь в виду.

Вы же должны знать, что там ничего не работает, кроме российского телевидения. Это по сути — русские зомби. Это отличные собеседники, Владимир Александрович, чтобы сдать Украину. Худшие для вас советчики из всех, кого можно себе представить.

Это сигнал тем, кто за Украину, что оттуда нужно бежать.

Новости
Давиду Арахамии: зачем вы делаете из патриотов - врагов?

Я не желаю вам прислушиваться к их советам. Иначе и вам, и нам бежать придётся до Киева, а то и до Львова.

Я думаю, не все добегут, и это всё печально закончится.

Я думаю, что вам нужно слушать тех, кто готов отдать жизнь за Украину, а не тех, кто готов обменять Украину на свою жизнь.

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Автор
Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
ОРДЛО ДНР Новости ЛНР Новости ДНР террористы "ДНР"
Источник
Источник: Facebook Айдера Муждабаева
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Тарас Бор
Тарас Бор
А не ты ли,Айдерка,после второго тура президентских выборов,призывал стрелять в избирателей Зеленского, среди которых,к стати,было немало бойцов на передовой?При нормальном раскладе ты должен уже несколько месяцев сидеть в Лукьяновском СИзо.А ты ещё советы пытаешься давать Президенту,у*быш.
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Лыков Николай
Лыков Николай
Тарас Бор, у*быш Тарас - дальше в рифму.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Да что там до Львова, до Польши сразу беги, не теряй время, прямо щас беги.
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Лыков Николай
Лыков Николай
Прощевай Остаточный, А ты сидишь в выгребной яме - сиди.
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