Откуда взялся "ватник"? Раскрыт секрет яркого мема о россиянах

Российский эмигрант Антон Чадский, который 7 лет назад, осенью 2011-го, дал начало интернет-мему "ватник", раскрыл секрет его создания.

По его словам, он придумал такого себе такого себе "русского Спанчбоба" (мультперсонаж Губка Боб Квадратные Штаны – Ред.). Сейчас автор мема даже не помнит, почему ассоциировал его с ватником из ГУЛАГа, пишет "Сегодня".

"Я подумал, что было бы неплохо, если бы появился универсальный комментатор, такой себе типичный россиянин из глубинки, работающий на заводе, с таким обобщенным представлении о жизни, действительности, событиях, происходящих в мире.Я нарисовал этого "Ватничка", который изначально комментировал те или иные события. Появление Ватника совпало с войной в Ливии, Ватничек рассказывал, что "американцы хотят свергнуть нашего друга Каддафи", комментировал события на Болотной площади в Москве, рассказывал, что "либералы хотят развалить страну" и так далее", - объяснил он.

Создатель "ватника" Антон Чадский

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове к уличному столбу привязали мужчину, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я ватник".