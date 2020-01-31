Открытый бой кулакам: как 90 лет назад Сталин пытался уничтожить украинцев

Ровно 90 лет назад, 30 января 1930 года по указке Иосифа Сталина начались массовые репрессии против сельских жителей, которые искалечили жизни миллионов украинцев.

Как Сталин пытался свалить вину на подчиненных и как украинцы сопротивлялись режиму – читайте в материале OBOZREVATEL.

С чего все началось

Процесс коллективизации начался в 1928 – года села начали объединять в колхозы. Объявили о "пятилетке" – за это время в Украине должны были объединить 30% сельских хозяйств. Однако, местные жители совсем не тепло встретили такие реформы – они банально не понимали зачем отдавать в "коллективное хозяйство" все то, что было нажито честным трудом.

За весь период коллективизации в Украине произошло 7382 бунта селян – за один только август 1929 года официально зафиксировано 116 "террористических актов". Все это продолжалось, несмотря на показательные суды над "противниками линиями", которыми занимались НКВД и ЧК.

В итоге, это привело к началу репрессий, называемых раскулачиванием. 21 января 1930 года в газете "Красная звезда" вышла статья "К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса", в которой Иосиф Сталин, фактически, дает карт-бланш в действиях против "кулаков" и призвал "сломить их в открытом бою". Через неделю Политбюро ЦК ВКП(б) опубликовало постановление "О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах массовой коллективизации", что и дало старт репрессиям.

Раскулачивание в Украине

Что было в постановлении

Политбюро приказало поделить "кулаков" на три категории:

активные враги советской власти, участники антисоветских выступлений. Их предстояло либо расстрелять, либо посадить на 10 лет;

пассивные враги советской власти (фактически, те, кто не хотел отдавать собственное имущество). У них предстояло конфисковать имущество, а самих людей выселить в северные и восточные регионы СССР;

лояльные к власти люди. Их переселяли за территории коллективизации, предоставив им худшие земли.

Правда, кого вообще считать "кулаками" четкого определения не дали. Поэтому, под раздачу попадали как и богатые селяне, так и те, кто попросту использует наемных работников.

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Также, согласно этому постановлению, поручали забрать землю и имущество у всех, кто не захотел присоединяться к колхозу, а сотни тысяч человек депортировать из Украины или отправить в концлагеря.

Раскулачивание происходило до апреля, охватив 309 украинских районов, в которых насчитывалось более 2,5 миллионов сельских дворов. Фактически, это была половина сел Украины.

Раскулачивание в Украине

Террор, беззаконие и ложь Сталина

Методы, используемые "чекистами", были далекими от законных. Более того, кроме силовых способов, использовались и манипулятивные – народ попросту запугивали. Некоторых принуждали идти против своих же односельчан, а если кто-то из числа бедняков или наемных рабочих отказывался работать с властью, то его зачисляли к "подкулачникам" – репрессии были такие же, как и для "кулаков".

Естественно, находились и те, кого действия власти не пугали. С 20 февраля по 2 апреля прошло 1716 массовых выступлений, на которых украинцы выходили с призывами "Геть СРСР!", "Хай живе самостійна Україна!", "Давайте завойовувати іншу свободу, геть комуну!" и подобными. Доходило до того, что люди вооружались лопатами и вилами, а после шли громить местные органы власти.

Раскулачивание в Украине

Почувствовав напряжение, Сталин попробовал свалить вину на нижестоящих чиновников, которые якобы неправильно поняли линию партии, а коллективизация якобы должна была быть добровольной. Правда, как только закончилась посевная кампания, "раскулачивание" снова началось, охватив 450 регионов Украины из 583. В итоге этих ужасных репрессий сотни тысяч сельских хозяйств были уничтожены, более полутора миллионов людей ограблены, а примерно половину всех "раскулаченных" отправили на северо-восточные регионы СССР, где благодаря принудительному труду активно развивалась лесная промышленность.

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