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31 января • обновлено в 09:00
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Открытый бой кулакам: как 90 лет назад Сталин пытался уничтожить украинцев

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Ровно 90 лет назад, 30 января 1930 года по указке Иосифа Сталина начались массовые репрессии против сельских жителей, которые искалечили жизни миллионов украинцев.

Как Сталин пытался свалить вину на подчиненных и как украинцы сопротивлялись режиму читайте в материале OBOZREVATEL.

С чего все началось

Процесс коллективизации начался в 1928 – года села начали объединять в колхозы. Объявили о "пятилетке" – за это время в Украине должны были объединить 30% сельских хозяйств. Однако, местные жители совсем не тепло встретили такие реформы – они банально не понимали зачем отдавать в "коллективное хозяйство" все то, что было нажито честным трудом.

За весь период коллективизации в Украине произошло 7382 бунта селян – за один только август 1929 года официально зафиксировано 116 "террористических актов". Все это продолжалось, несмотря на показательные суды над "противниками линиями", которыми занимались НКВД и ЧК.

В итоге, это привело к началу репрессий, называемых раскулачиванием. 21 января 1930 года в газете "Красная звезда" вышла статья "К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса", в которой Иосиф Сталин, фактически, дает карт-бланш в действиях против "кулаков" и призвал "сломить их в открытом бою". Через неделю Политбюро ЦК ВКП(б) опубликовало постановление "О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах массовой коллективизации", что и дало старт репрессиям.

Раскулачивание в Украине

Раскулачивание в Украине

Что было в постановлении

Политбюро приказало поделить "кулаков" на три категории:

  • активные враги советской власти, участники антисоветских выступлений. Их предстояло либо расстрелять, либо посадить на 10 лет;

  • пассивные враги советской власти (фактически, те, кто не хотел отдавать собственное имущество). У них предстояло конфисковать имущество, а самих людей выселить в северные и восточные регионы СССР;

  • лояльные к власти люди. Их переселяли за территории коллективизации, предоставив им худшие земли.

Правда, кого вообще считать "кулаками" четкого определения не дали. Поэтому, под раздачу попадали как и богатые селяне, так и те, кто попросту использует наемных работников.

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Также, согласно этому постановлению, поручали забрать землю и имущество у всех, кто не захотел присоединяться к колхозу, а сотни тысяч человек депортировать из Украины или отправить в концлагеря.

Раскулачивание происходило до апреля, охватив 309 украинских районов, в которых насчитывалось более 2,5 миллионов сельских дворов. Фактически, это была половина сел Украины.

Раскулачивание в Украине

Раскулачивание в Украине

Террор, беззаконие и ложь Сталина

Методы, используемые "чекистами", были далекими от законных. Более того, кроме силовых способов, использовались и манипулятивные – народ попросту запугивали. Некоторых принуждали идти против своих же односельчан, а если кто-то из числа бедняков или наемных рабочих отказывался работать с властью, то его зачисляли к "подкулачникам" – репрессии были такие же, как и для "кулаков".

Естественно, находились и те, кого действия власти не пугали. С 20 февраля по 2 апреля прошло 1716 массовых выступлений, на которых украинцы выходили с призывами "Геть СРСР!", "Хай живе самостійна Україна!", "Давайте завойовувати іншу свободу, геть комуну!" и подобными. Доходило до того, что люди вооружались лопатами и вилами, а после шли громить местные органы власти.

Раскулачивание в Украине

Раскулачивание в Украине

Почувствовав напряжение, Сталин попробовал свалить вину на нижестоящих чиновников, которые якобы неправильно поняли линию партии, а коллективизация якобы должна была быть добровольной. Правда, как только закончилась посевная кампания, "раскулачивание" снова началось, охватив 450 регионов Украины из 583. В итоге этих ужасных репрессий сотни тысяч сельских хозяйств были уничтожены, более полутора миллионов людей ограблены, а примерно половину всех "раскулаченных" отправили на северо-восточные регионы СССР, где благодаря принудительному труду активно развивалась лесная промышленность.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина
Тег
СССР
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Брехуны, у вас нет памяти, у вас нет истории, у вас нет рода, у вас нет чести и достоинства. О чем вы вообще можете говорить?!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Автор скромно умолчал, что раскулачивали такие же xoxлы, только истинные, голoжопые.
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