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"Открыто шантажируют": мать Кольченко рассказала о новой уловке России

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Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, заставляют принять гражданство РФ.

Как рассказала его мать Лариса Кольченко, крымчанина шантажируют родителями, которые остались на аннексированном полуострове, передает Крым.Реалии.

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство... Потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", - рассказала женщина.

По ее мнению, рассчитывают на то, что, когда Кольченко примет российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один украинский политзаключенный Олег Сенцов уже 19-й день голодает в российской колонии. Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у режиссера уже начали выпадать зубы.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Александр Кольченко
Место
Россия
Объект
Крым
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