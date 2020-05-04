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4 мая • обновлено в 22:45
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Открытие метро и снятие масочного режима: стали известны новые планы насчет карантина в Украине

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При самых оптимистичных прогнозах, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины. По их словам, метро откроют в последнюю очередь – при самом оптимистичном прогнозе это конец июня-начало июля.

Также в Украине продлят масочный режим – как минимум до конца года, а то и дольше. К тому времени (ориентировочно на ноябрь-декабрь) ожидается вторая волна COVID-19.

"О туризме пока можно забыть, до конца года возможно возобновление авиасообщения с теми странами, которые откроют воздушное пространство, но их будет мало", – рассказал источник.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

УНИАН

Кроме того, в МОЗ поделились результатом моделирования, согласно которому стало известно, что если бы карантинные меры в Украине не были введены, то уже сейчас количество заболевших составляло бы около 250 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если украинцы будут соблюдать карантин, то пик коронавируса в нашей стране не наступит.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
метро карантин вирус
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Комментарии
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Сергеева Алена
Сергеева Алена
Обозреватель вы жаловались на наезды , а комменты против Зеленского чистите ? )) мда уж , перейдём значит на другое сми. Благо конкуренты у вас есть .
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Пихто Дід, это не глюк. Если в комментарии содержатся матерные и обзывательные слова или слова, в которых эти слова включены (типа пло_хо, где есть слово л_ох), то комментарий автоматически блокируется и мы видим дату и время 00000. Есть еще несколько слов (типа вой_на) из-за которых комментарий не добавится. Выход - писать такие слова с символами.
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Пихто Дід
Пихто Дід
Сергеева Алена, нередко коммент вроде как добавляется, но с датой и временем 00000. А после перезагрузки страницы такой исчезает. Глюк сайта
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
вот так в италии. сотни тысяч заболевших, бла-бла, два месяца сидели - как и в украине мы сидим еще - но запустили и метро, и прочая. потому что нужно работать, иначе голод, и тогда любое метро до одного места будет, ибо спрашивать придут на банковую. пешком. без метро. оборзеватель, не пили коммент https://meduza.io/feature/2020/05/04/italiya-nachala-vyhodit-iz-karantina-samogo-dlitelnogo-v-evrope-fotografii
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
ну и вообще. карантин до 22 мая. но метро откроют в середине лета. это как? метро накажут?
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Пихто Дід
Пихто Дід
Ytanievich Yutani, а потом метро накажет нас. Ибо пока пассажиры не платят за проезд, работает вентиляция, освещение, большинство работников.
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