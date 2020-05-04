Открытие метро и снятие масочного режима: стали известны новые планы насчет карантина в Украине

При самых оптимистичных прогнозах, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины. По их словам, метро откроют в последнюю очередь – при самом оптимистичном прогнозе это конец июня-начало июля.

Также в Украине продлят масочный режим – как минимум до конца года, а то и дольше. К тому времени (ориентировочно на ноябрь-декабрь) ожидается вторая волна COVID-19.

"О туризме пока можно забыть, до конца года возможно возобновление авиасообщения с теми странами, которые откроют воздушное пространство, но их будет мало", – рассказал источник.

Карантин в Украине УНИАН

Кроме того, в МОЗ поделились результатом моделирования, согласно которому стало известно, что если бы карантинные меры в Украине не были введены, то уже сейчас количество заболевших составляло бы около 250 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если украинцы будут соблюдать карантин, то пик коронавируса в нашей стране не наступит.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!