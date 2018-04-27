Открытие Керченского моста: в России назвали "первопроходца"

Президент России Владимир Путин может стать одним из первых, кто воспользуются возможностью попасть из Краснодарского края в оккупированный Крым через новый мост.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ примет участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту, пишут "Известия".

Он не исключил, что "по мере прояснения даты" Владимир Путин может принять участие в церемонии запуска движения по автомобильной части Крымского моста.

Также не исключено, что в торжественной церемонии задействуют новый представительский российский автомобиль проекта "Кортеж".

"Автомобиль готов. Когда президент решит на него пересесть, вы увидите", — заявил Песков.

Как сообщал "Обозреватель", оккупанты планируют открыть движение транспорта на Крымском мосту во второй половине мая.