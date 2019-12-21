Минпропаганды дыныры постоянно исходит на г*вно, когда речь идет о том, как бюджетников с оккупированных сгоняют на всевозможные митинги и твердит о том, что это все выдумки пропагандистов Украины.

Я неоднократно писал о том, сколько вмещается на центральной площади Донецка людей, как людей, работающих в бюджетной сфере, в добровольно-принудительном порядке сгоняют на площадь лысого сифилитика в оккупированном рф Донецке и как роспропаганда лажает, когда верещит, мол на площади ленина собралось стопиццот подставок под флажки, ибо чисто математически количество, заявленное сми рф, тупо нереально [ну не запихнуть в трехлитровую банку 5 литров, даже если очень хочется и скрепы жмут]. Сегодня я предлагаю ознакомиться широкой общественности с фотофактом сгона бюджетников в Донецке. Поехали

Преамбула. 23.12.2019 года в Донецке будет пропагандистское мероприятие - открытие главной елки города и всего дынырийского княжества, приедет вся дынырийская рать и журналисты рос тв. В задачи операторов и фотографов будет входить качественная картинка с множеством довольных людев, которые радуются безбиндерщине. Так ли это на самом деле ? Внимание на фото

Итак, что мы видим? А видим мы бутафорию в чистом виде имени вата тв. Согласитесь, лучшим показателем рукожопости пропагандистов кремля является искусственная картинка на центральной площади Донецка: видимо просто так приходить даже бюджетникам западло, ибо мир в ватовизоре и в реальности немного отличаются.

Давайте вместе посчитаем количество подставок под флажки.

Калининский район дает 1200 подставок под флажки

Ворошиловский - 2000 человек

Петровский район дает 500 рабов

Кировский район тоже в теме - 600 бюджетников

Ленинский - 1000 подставок под флажки

Куйбышевский - 500 рабов

Буденновский район привезет 700 человек

Пролетарский доставит в центр Донецка 600 рабов

Киевский район привезет 700 подставок под флажки

Оккупационная администрация на пропагандистское шоу привезет 300 предателей.

Теперь берем калькулятор и ... Бум Всего бюджетников загонят на площадь 6900 человек, а это значит что? А то, что только с помощью принудиловки оккупационные типа власти могут дать картинку для рос сми. Ну или если точнее, то 86 % людев на центральной площади оккупированного рф Донецка - это админресурс роспропаганды [всего площадь вмещает не более 8000 человек].

Мораль. Я б на месте суркова и кремля поувольнял бы к чертовой матери всех пропагандистов дыныры, ибо принудительно свозить бюджетников на центральную площадь Донецка, чтобы заполнить 86% площади - это как минимум показатель непрофессионализма. Ну или зашквар. А вы как считаете?

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