"Открыта для всех!" ПЦУ заявила о новой победе

К Православной церкви Украины присоединилась еще одна община РПЦ в Украине (УПЦ МП) на Ривненщине.

Так, в объединенную церковь перешел приход Свято-Иоанно-Богословского храма села Заболотье Владимирецкого района, сообщает пресс-служба ПЦУ на странице в Facebook.

"Религиозную общину официально перерегистрировано, с чем мы поздравляем всех верующих. Спасибо за доверие и надежду в объединение всего украинского православия. Наша Церковь открыта для всех!", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. ПЦУ Соцсети

Напомним, накануне в ПЦУ перешла православная община в селе Шевченково Никопольского района Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле прошел первый в истории крестный ход ПЦУ.

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