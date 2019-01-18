''Открыли ворота для Путина!'' Фарион впала в ярость из-за российского скандала во Львове

Бывший народный депутат, борец за украинский язык Ирина Фарион возмутилась из-за того, что Львовский окружной админсуд отменил запрет на использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

Она назвала инцидент "московскоязычной оккупацией" Львова и Львовской области и возложила ответственность за это на лидера общественного движения "Украинский выбор", кума российского президента Виктора Медведчука. Свою позицию Фарион изложила на личной странице в Facebook.

Кроме того, Фарион уверена, что к скандальному решению также приложила руку народный депутат от "Самопомочі" Ирина Подоляк и лично мэр Львова Андрей Садовый.

Ирина Фарион Скриншот видео

"Ирочка! Можешь пить шампанское с бандитами и сепаратистами. Вы же созданы друг для друга. Именно вы — авторы войны на западном фронте. Вы, "Самопоміч" + Медведчук, открыли ворота Львовщины для Путина. Однако нам свое делать. Борьба всего лишь вступает в острую фазу. И бой победный должен дать не убогий суд, а сознание общества", — резко написала она в своем посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

мораторий Львовского областного совета на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона был введен 18 сентября. Решение поддержали 57 депутатов.

Решение суда о его отмене российские пропагандисты восприняли как первый шаг к федерализации Украины и признанию русского языка вторым государственным.

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