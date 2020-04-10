Откроют магазины и кафе: Геращенко анонсировал отмену карантина в Украине

Карантин в Украине из-за кооронавируса правительство начнет снимать постепенно уже в первой декаде мая, если будет видно, что стране удается побороть эпидемию.

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Прежде всего, могут разрешить работу магазинов и кафе. Об этом заявил в онлайн-интервью "Гордону" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Этот вопрос нужно ставить по-другому: что важнее – жизнь, здоровье или деньги? Экономика может быть восстановлена, а деньги можно заработать", – подчеркнул он.

По его словам, Китай и те европейские страны, которые раньше всех ввели жесткие ограничения, сейчас их уже снимают. Поэтому и в Украине завершение карантина тоже будет постепенным, зависимо от того, что будет показывать статистика заболеваемости COVID-19.

Например, сначала могут разрешить работу магазинов, но все покупатели там должны быть в масках. А потом и работу летних кафе, где люди будут сидеть на определенном расстоянии друг от друга.

"Промышленность карантин напрямую не затрагивал. Хотя понятно, что когда торговые сети остановились, многие не смогли реализовать свою продукцию, которая раньше шла через розничную торговлю", – добавил Геращенко.

При этом советник главы МВД подчеркнул, что позиция ведомства остается неизменной: как и на западе, государство должно взять на себя ответственность и стимулировать теперь экономические меры.

"Это выдача кредитов мелкому и среднему бизнесу – но только тем, кто доказал, что он работает, а не занимается махинациями. Важно, чтобы бизнес не растерял кадры и смог мягко запустится после снятия карантинных ограничений", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австрия, Дания, Норвегия, Чехия и Литва после пасхальных праздников, 12-13 апреля, готовятся ослабить карантин. Мы проанализировали, какие именно ограничения отменят для европейцев и когда смягчение карантина следует ожидать Украине.