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18 мая • обновлено в 12:02
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Откроют ли в Украине пляжный сезон: Ляшко озвучил решение Минздрава

  • Главный санитарный врач сообщил, когда разрешат массовые мероприяти в Украине

  • Также Виктор Ляшко назвал группу риска наиболее подвергнутую заражению

  • Отметим, что после 22 мая карантин в Украине из-за COVID-19, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, будет продолжен

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Украинцам разрешат посещать пляжи и купаться, несмотря на пандемию COVID-19.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому пляжный сезон в Украине будет открыт", – сообщил он.

Пляжи в Украине

Пляжи в Украине

При этом Ляшко отметил, что, по данным ученых, в пресной воде заразиться COVID-19 довольно сложно. Подцепить вирус можно только при тесном контакте с зараженным.

Также главный санитарный врач озвучил рекомендации для посещения пляжей:

  • не посещать пляжи людям из группы риска: тем, кому старше 60 лет, а также имеющими хронические заболевания;

  • соблюдать безопасную дистанцию – не меньше 2 метров;

  • использовать маски для лица;

  • соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Киеве после ослабления карантинных мер горожане вышли на пляжи и парки столицы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения пляжи
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