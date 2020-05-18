Откроют ли в Украине пляжный сезон: Ляшко озвучил решение Минздрава

Отметим, что после 22 мая карантин в Украине из-за COVID-19, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, будет продолжен

Также Виктор Ляшко назвал группу риска наиболее подвергнутую заражению

Главный санитарный врач сообщил, когда разрешат массовые мероприяти в Украине

Украинцам разрешат посещать пляжи и купаться, несмотря на пандемию COVID-19.

Об этом на брифинге в понедельник, 18 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней НАМН. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому пляжный сезон в Украине будет открыт", – сообщил он.

Пляжи в Украине

При этом Ляшко отметил, что, по данным ученых, в пресной воде заразиться COVID-19 довольно сложно. Подцепить вирус можно только при тесном контакте с зараженным.

Также главный санитарный врач озвучил рекомендации для посещения пляжей:

не посещать пляжи людям из группы риска: тем, кому старше 60 лет, а также имеющими хронические заболевания;

соблюдать безопасную дистанцию – не меньше 2 метров;

использовать маски для лица;

соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Киеве после ослабления карантинных мер горожане вышли на пляжи и парки столицы.

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