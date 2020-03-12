Главная Новости
12 марта • обновлено в 09:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Егор Фирсов
Егор Фирсов
Политик Все статьи автора

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

968

Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией.

Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора.

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Откровенный террор: сегодня сожгли мою машину

Facebook Егора Фирсова

Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Егор Фирсов Егор Фирсов
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Егора Фирсова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Украина це европа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги