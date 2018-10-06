Разговаривал на днях с сепарастом, который воюет против невидимых [трезвым людям] американцев в районе Светлодарской дуги. Настроения у коллаборанта не очень, говорит, шо до Киева они не дойдут и тому есть понятные причины. Короче, объясню жителям Киева, почему, исходя со словсепараста, они могут спать спокойно.

Идея недоросии убита в хлам и растоптал ее захараст. За гиркина были готовы воевать, за захараста или за пушилина никто не хочет умирать, ибо как минимум тупо сдохнуть пока МММ-щик набивает себе карманы. Увидев тот бардак, который начался при улетевшем к кабзону продавцу курей, самые идейные сепарасты ушли еще в 14-15 годах, большинство в рф на заработках. Ушли даже идейные легкораненные, а таких не много-не мало - 20-22 тысячи.

За месяц под ружье можно максимум вернуть 50 тысяч сепарастов, но только треть из этого количества не побегут при первом серьезном бое. Идеология и пропаганда рф все еще имеют силу, но многие задаются вопросом: если все серые зоны отжала Хунта, а дыныры команды наступать нет, то какой смысл умирать, пока пацаны делят награбленное захарастом?

Общее количество уволенных по собственному желанию и по здоровью из так называемой армии дыныры - 80-85 тысяч. Это огромная цифра на самом деле, ибо мужчин призывного возраста в Донецкой области, если не ошибаюсь было до войны 230-250 тысяч.

Вроде бы и есть у дыныры резерв - так называемый союз добровольцев Донбасса, численностью 40 тысяч штыков + кизяки всякие, но и те не хотят воевать непонятно за что. Даже если представить, что на помощь при возобновлении масштабных боевых действий придут типа добровольцы из рф, то их будет от силы 10-13 тысяч, остальные разочаровались в идеях дыныры и лыныры.

Все реальные руководящие должности заняты кадровыми русскими военными, местных показывают тупо для картинки на рос тв. Будь ты хоть трижды гениальный полководец, ключевые решения принимают русские, а не шахтеры. Публичные унижения местных типа вояк в порядке вещей. Также русские военные не жалеют живой силы из числа местных, используют их как расходный материал и не считают потери среди типа шахтеров.

Линия оборона на ключевых позициях дыныры выстроена так, что в случае прорыва, русские с флангов накроют плаццдарм прорыва, уничтожив и местных орков, и наступающих американцев. Дынырийцы это прекрасно знают, и хоть их не особо устраивает статус смертников, но деваться некуда - решения принимаются русскими, которым не жалко вообще обполченцев.

Наступать хочется как бы на Киев, но не особо можется.

Карт минных полей элементарно нет. Вообще нет. Даже если будет команда из москвы, то первыми на мины пойдут местные асвабадитили, которые найдут свои же мины. Учитывая количество противопехотных мин из рф, при глобальном наступлении, далеко не одно поле будет усеяно тупо останками тех, кому дали приказ топать по минному полю. Штрафбаты рядом не стояли, ибо количество мин просто огромное - даже сейчас дрг дыныры часто натыкаются на свои же мины и мины кизяков.

Кизяки из рф и кадровые российские военные стоЯт минимум за километр от передовой, местные же дынырийцы гниют в окопах или заброшенных раздолбанных домах в зоне досягаемости Украинских снайперов. Это не придает желания воевать вообще местным коллаборантам вообще.

Благодаря тому, что позиции русских военных находятся не на самой передовой, а в глубине, часто прилетает ответка от Хунты по местным: русские кизяки или просто кадровые по пьяне решают покошмарить Укров из птур-ов или гранатометов, а молча Хунта лупит в ответ по тем, кто ближе. В итоге у местных потери, у русских потерь нет.

Проблема с лекарствами на передовой присутствует также - их тупо никто не хочет везти туда. Легкий насморок перерастает за неделю в грипп или бронхит, а так как заменить толком некем ключевые позиции, то местные должны терпеть до последнего. Русские же в это время сидят в тепле и чаи гоняют.

Постоянно снижается количество убитых и раненых орков. Это бесит местных коллаборантов, ибо потерь как бы особо нет, если верить басурину. Хотя реально - раненые каждый день, убитые через день, а количество контуженных никто не считал никогда.

Русская тушонка - проблема на ровном месте. Мало того, что качество фуфло, так ее еще и есть невозможно: то соленая при холоде, то кислая от жары. Даже собаки бездомные нос воротят от этой непонятной субстанции.

Зарплаты на передовой - смех. Сержанты получают 23-25 тыщов фублев, рядовые 18-21 тыщу, старлеи 25-35 штук максимум. Эти же деньги можно заработать в рф на стройке, а дохнуть за 300-500 баксов в месяц не особо есть желание, потому и недобор в армию дыныры.

На многих передовых позициях из тяжелого вооружения только минометы васильки и птур-ы. Если Хунта попрет, отбиваться нечем, ибо тяжелая техника и артиллерия стоят в жилсекторах в километре-трех от передовой.

Глобальное наступление, по типу Дебальцево, тоже почти невозможно. При масштабном наступлении придется 5-10 тысяч душ положить+ кучу бронетехники. Этих смертников тупо нету где взять. Рассматривались варианты, чтоб покрыть это число полицаями и типа мгб-шниками дыныры, но русские пришли к выводу, что эти побегут обратно, а не на амбразуры Хунты.

Но, даже если и будет приказ наступать оркам, опять проблема - как возить боекомплект. Укры, если попрут орки, влупят по складам с бк в тыл коллаборантов, а наступающие останутся в итоге без снарядов и их тупо перебьют с самолетов-вертолетов + из арты и стрелкового. Рашка даже если захочет помочь в наступлении с боекомплектом, то американский беспилотник все сфоткает и рф санкции получит. А ради провального наступления на условный Бахмут или Покровск попасть на пару миллиардов баксов - это ну очень дорого даже для рф.

Проблема с поставкой бк коллаборантам в случае наступления, даже если орки закрепятся на новых рубежах, упирается в дороги + Украинские гром-ы и ольхи. Повторюсь, пока рф будет думать как организовать поставку снарядов, Укры тупо переутюжат с воздуха и отработают по основным складам с бк на оккупированных. Противостоять в воздухе тупо нечем Хунте: осы не достанут, а С-300 ни одна донецкая шахта не родит. Также Хунта будет жечь танки орков Стугнами, которые отлично показали себя в боевых условиях.

Самое прекрасное то, что даже сами орки из числа местных поняли простую вещь - рф не даст отмашки наступать глобально, ее устраивает мини-войнушка на Донбассе, ни о каких выходах на границы Донецкой и Луганской областей речь даже не идет.

Мораль. Жители Киева могут спать спокойно - дынырийцы дойдут до столицы разве что грунтовыми водами.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту улететь с Донбасса к Кабзону с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/