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14 февраля • обновлено в 13:48
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Откажутся ли от призыва в Украине? В Минобороне дали ответ

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Сейчас Министерство обороны Украины не рассматривает возможность отказа от призыва мужчин на срочную военную службу.

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, объяснив категоричность позиции ведомства, передает УНИАН.

"Вопрос призыва в ВСУ имеет несколько аспектов. Это связано не только с тем, кто будет служить в ВСУ сегодня, это связано с тем, каким образом формируется мобилизационный резерв для ВСУ", – отметил он.

Полищук привел пример Литвы, подчеркнув, что в стране, которая прошла через все трансформации перехода к профессиональной армии, был отменен призыв в вооруженные силы, а в 2014 году возобновлен с целью обеспечения мобилизационного резерва.

Призыв в Украине

Призыв в Украине

"112 Украина"

"Мы, учитывая все показатели, а также существующую законодательную базу, которая есть в Украине, очень внимательно подходим к вопросам именно призыва. На этот год запланировано около 30 тысяч людей, которые будут призваны в ВСУ и другие военные формирования. У нас пока нет планов для отказа от призыва. В этом году был объявлен указ президента, согласно которому начинается призыв в ВСУ", – рассказал замминистра обороны.

Также Полищук напомнил, что лица, которые имеют право быть призванными с 18 лет, могут прийти в военные комиссариаты и проходить на военную службу.

"Это одна из таких форм, когда те, кто призываются на военную службу, могут в течение трех лет выбрать удобное для себя время, когда они будут приходить на военную службу", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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