Телемост с Россией: глава Союза журналистов Украины предложил альтернативу

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил NewsOne за идею провести телемост с Россией. Из-за всеобщего осуждения телеканалу уже пришлось спешно отказаться от скандального эфира.

Как заявил ObozTV глава НСЖУ Сергей Томиленко, формат диалога между украинскими и российскими медиа в принципе мог быть возможен, но только не с пропагандистским государственным телеканалом.

Томиленко подчеркнул, что сегодняшняя позиция украинского журналистского сообщества однозначна – "большинство российских медиа, особенно государственные медиа, являются пропагандистским ресурсом".

"Что уже неоднократно было доказано. Это пропагандисты, и какие-то общие проекты с ними проводить – все равно, что принимать участие в пропагандистском сценарии", – убежден он.

По его мнению, альтернативным вариантом телемоста между СМИ Украины и России могло бы стать участие в проекте нейтральных посредников.

"Другое дело, если бы были какие-то посредники. Если мы говорим о (диалоге. – Ред.) между украинскими и российскими медиа – тогда должны быть какие-то посредники. Политически незаангажированные. Возможно, международные. Которые бы выступали гарантом, что это будет не реализация пропагандистского сценария, а действительно профессиональные дискуссии", – предложил он.

"Но однозначно сегодня сотрудничество с "Россия 24" – это сотрудничество с пропагандистами", – резюмировал Томиленко.

Новости NewsOne внезапно отменил телемост с Россией

Глава НСЖУ призвал руководство телеканала отказаться от проведения телемоста: "Мы своим обращением призываем руководство телеканала NewsOne самостоятельно пересмотреть свое решение про возможный телемост с российским государственным телеканалом".

Он обратил внимание, что инициатива NewsOne уже вызвала возмущение и протесты в украинском обществе.

"Очевидно, что эти протесты могут угрожать и в плане физической безопасности. Поэтому мы бы призвали телеканал учесть существующие реалии и воздержаться от телемоста, особенно в нынешний предвыборный парламентский период", – отметил Томиленко.

Ранее NewsOne уже штрафовали за антигосударственные заявления (архивное фото) mnk.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от телемоста.

Подобный эфир в Украине осудили многие политики и общественные деятели. Жестко разгромила идею телемоста известная журналистка Яна Соколова.

8 июля под стенами NewOne собралась акция протеста под названием "Нет – информационной оккупации Украины".

В результате NewsOne внезапно отменил запланированный телемост и заявил о давлении.

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