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Телемост с Россией: глава Союза журналистов Украины предложил альтернативу

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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил NewsOne за идею провести телемост с Россией. Из-за всеобщего осуждения телеканалу уже пришлось спешно отказаться от скандального эфира.

Как заявил ObozTV глава НСЖУ Сергей Томиленко, формат диалога между украинскими и российскими медиа в принципе мог быть возможен, но только не с пропагандистским государственным телеканалом.

Томиленко подчеркнул, что сегодняшняя позиция украинского журналистского сообщества однозначна – "большинство российских медиа, особенно государственные медиа, являются пропагандистским ресурсом".

"Что уже неоднократно было доказано. Это пропагандисты, и какие-то общие проекты с ними проводить – все равно, что принимать участие в пропагандистском сценарии", – убежден он.

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По его мнению, альтернативным вариантом телемоста между СМИ Украины и России могло бы стать участие в проекте нейтральных посредников.

"Другое дело, если бы были какие-то посредники. Если мы говорим о (диалоге. – Ред.) между украинскими и российскими медиа – тогда должны быть какие-то посредники. Политически незаангажированные. Возможно, международные. Которые бы выступали гарантом, что это будет не реализация пропагандистского сценария, а действительно профессиональные дискуссии", – предложил он.

"Но однозначно сегодня сотрудничество с "Россия 24" – это сотрудничество с пропагандистами", – резюмировал Томиленко.

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Глава НСЖУ призвал руководство телеканала отказаться от проведения телемоста: "Мы своим обращением призываем руководство телеканала NewsOne самостоятельно пересмотреть свое решение про возможный телемост с российским государственным телеканалом".

Он обратил внимание, что инициатива NewsOne уже вызвала возмущение и протесты в украинском обществе.

"Очевидно, что эти протесты могут угрожать и в плане физической безопасности. Поэтому мы бы призвали телеканал учесть существующие реалии и воздержаться от телемоста, особенно в нынешний предвыборный парламентский период", – отметил Томиленко.

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Темы
Телемост с РоссиейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персона
Сергей Томиленко
Место
УкраинаКиев
Теги
СМИроссийские телеканалыпропаганда
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Santi Amonito
Santi Amonito
Уже один "телемост" между есесерой и США был в свое время - где "у нас секса нету". С тех времен с ватными мозгами на огрызке от "1/6 суши" ничего радикально-цивилизованного не произошло. Да и познеров-пропагандонов там прибавилось. Так что никакого "моста" эрэфийский агрессор, оккупант и террорист не дождется.
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