Отказ от масок будет оплачен жизнями людей, – врач из Израиля

Игнорирование базовых санитарных требований в ситуации эпидемии коронавируса будет "оплачено" жизнями людей.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Локдауна в Украине, скорее всего, не будет. Это будет оплата жизнями людей", – сказал он.

Говоря о перспективе закрытия страны на жесткий карантин, как это было весной текущего года, врач предположил, что такое решение вряд ли будет принято правительством Украины, поскольку подобная мера губительна для экономики. В этом контексте врач сообщил о том, что локдаун в Израиле привел к падению экономики на 19%.

Вместе с тем в ситуации игнорирования людьми рекомендаций МОЗ за отказ от локдауна придется заплатить человеческими жизнями, подчеркнул медик.

"Люди называют маски "намордниками" и говорят, что ими кто-то командует. А они готовы платить за свой комфорт жизнями людей, своих родственников? Они готовы думать о своих матерях, о своих детях, о своих бабушках? Тогда так и будет. По-другому это никак не сработает", – заявил врач.

Как писал OBOZREVATEL, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что на сегодняшний день система здравоохранения Украины справляется с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Однако, если заболеваемость вырастет, в стране не будет хватать врачей.