Отходы льют в Черное море: стало известно о жуткой катастрофе в Крыму

В аннексированном Россией Крыму назрела новая катастрофа. В воду сбрасываются канализационные стоки в городе Саки.

Зараженные воды затем могут попасть в Черное море. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Ольга Финогентова.

"Накопитель-испаритель находится на месте бассейнов когда-то работавшего Сакского химзавода и действующего ныне "Йодоброма". Данные отложения богаты тяжелыми металлами, оставшимися от химического производства (химзавод производил перманганат калия, медный купорос, перекись водорода, хлорное железо, персоль), отходы которого просто сбрасывались в испарительные бассейны", — сообщила она.

По словам Финогентовой, на их месте сейчас и находится пруд накопитель-испаритель.

"Также в этот водоем идет активный сброс городских канализационных стоков. Далее воды из накопителя по глубоководному выпуску длиной около 2 километров попадают в Черное море. Перед началом курортного сезона этот морской глубоководный выпуск закроют. Таким образом, все канализационные стоки будут накапливаться в этом пруду", — добавила она.

Крымчанка добавила, что при нагрузке канализационных стоков и обнаруженного напорного стока в северной части Накопителя возможна угроза перелива через дамбу, которая состоит из глины, гальки и песка, в Западный бассейн Сакского лечебного озера.

"И тогда все содержимое Накопителя хлынет в лечебный бассейн! Обращаю ваше внимание на то, что от санаториев, пансионатов и баз отдыха Накопитель отделен улицей Морской. При такой нагрузке и угрозе перелива сможет ли Роспотребнадзор открыть пляжи для отдыха и купания людей? Очистные сооружения сейчас готовы на 43% и в срок сданы не будут, т.е. бактериальная очистка стоков на данный момент отсутствует!" — подчеркнула она.

По словам крымчанки, если не закроют канал, то при обследовании Роспотребнадзором пляжей и морской воды высока вероятность выявления неблагоприятной микрофлоры и тогда придется закрыть пляжи.

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