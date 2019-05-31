"Отгребли и за "поребрик": Розенко разнес скандальное заявление Шефира о языке

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко предупредил президента Владимира Зеленского об опасности повторить судьбу беглого экс-главы государства Виктора Януковича в случае отмены закона об украинском языке.

Таким образом Розенко отреагировал в своем Facebook на скандальное заявление бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира.

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото) для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет. Можем повторить", – написал он.

Павел Розенко Гордон

Розенко также опубликовал фото экс-депутата Верховной Рады Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках, который был признан неконституционным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир заявил, что закон об украинском языке нужно отменить, а языковые квоты уменьшить. Он также сказал, что Украина может договориться с президентом России Владимиром Путиным.

В Администрации президента от слов брата советника Зеленского открестились.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не позволит отменить языковой закон и раскритиковал позицию Шефира.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал