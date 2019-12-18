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18 декабря • обновлено в 15:49
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Отец Зеленского пояснил, за что назвал украинцев тупой биомассой

1.6т
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Отец президента Владимира Зеленского Александр после скандального интервью, в котором назвал украинцев биомассой, заявил, что употребил это слово не в отношении всех украинцев.

Как он заявил изданию "Страна", термин "биомасса" был употреблен к тем украинцам, которые якобы за деньги выходят на протесты под Верховную Раду.

"Я имел в виду только тех купленных людей, которые протестовали под Офисом президента накануне парижской встречи. А само это слово в интервью я употребил на эмоциях, и не хотел никого обидеть", – сказал Зеленский.

Александр Зеленский

Александр Зеленский

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Напомним, отец президента резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем. В частности, он назвал земляков "тупой биомассой".

Ко всему прочему, отец президента считает, что украинцы, протестующие против действий главы государства и правительства, должны показывать свое недовольство не под Радой, а в зоне ООС на Донбассе.

Также он заявил, что Зеленский пошел в политику для того, чтобы улучшить ситуацию в стране, и не держится за должность – готов покинуть ее в любой момент.

Кроме того, мужчина заступился за нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова, которого поймали на возможном "решалове" с полицией. По убеждению отца Зеленского, тот просто наводит порядок в Кривом Роге.

Как признался Александр Зеленский, бизнесмен Игорь Коломойский должен денег студии "Квартал 95".

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядят родители Владимира Зеленского, а также немного рассказал о том, почему в родном для нынешнего президента Кривом Роге его до сих пор называют сыном того самого Александра Зеленского.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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фил филька
фил филька
папа зе осторожней. биомасса и упоротая биомасса это две большие разницы)
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