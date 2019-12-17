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17 декабря • обновлено в 17:23
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"Хотел навести порядок!" Отец Зеленского заступился за "решалу Юзика"

1.5т
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский заявил, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, которого поймали на возможном "решалове" с полицией, просто хотел навести порядок в Кривом Роге.

Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью "Стране". Отец главы государства счел неубедительными пленки с разговорами, которые попали в сеть.

"Можно я вам скажу, что вы абсолютно ничего не знаете? Хотите? Абсолютно. Поднимается вот эта грязь", – возмутился мужчина.

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Отец Зеленского заступился за "решалу Юзика"

Отец Зеленского заступился за "решалу Юзика"

"В Кривом Роге, что бы вы там не слушали, Юра и еще несколько ребят хотели навести порядок. Короче, все его действия были направлены на улучшение жизни в Кривбассе. Без деталей. 100%. Что можно вам сказать? Ничего", – продолжил он.

Также Александр Семенович бурно отреагировал на конфуз с парковкой "Юзика" на месте пожара в Одессе.

"Или вчера этот политолог сказал, что Корявченков возле Одесского колледжа, где был пожар, не так припарковался. Что за бред!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандал разгорелся из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. "Юзик" на записи вовсю пытался "порешать" выгодные дела.

  • Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что аудиозапись разговора с полицией нардепа Корявченкова нужно проверить на подлинность.

  • А глава фракции "СН" Давид Арахамия и вовсе не увидел в скандале никакого криминала.

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования записи разговора.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Корявченков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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ZP Olena
ZP Olena
Какой папаша,такой и сын
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