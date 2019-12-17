"Хотел навести порядок!" Отец Зеленского заступился за "решалу Юзика"

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский заявил, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, которого поймали на возможном "решалове" с полицией, просто хотел навести порядок в Кривом Роге.

Своими мыслями по этому поводу он поделился в интервью "Стране". Отец главы государства счел неубедительными пленки с разговорами, которые попали в сеть.

"Можно я вам скажу, что вы абсолютно ничего не знаете? Хотите? Абсолютно. Поднимается вот эта грязь", – возмутился мужчина.

Отец Зеленского заступился за "решалу Юзика"

"В Кривом Роге, что бы вы там не слушали, Юра и еще несколько ребят хотели навести порядок. Короче, все его действия были направлены на улучшение жизни в Кривбассе. Без деталей. 100%. Что можно вам сказать? Ничего", – продолжил он.

Также Александр Семенович бурно отреагировал на конфуз с парковкой "Юзика" на месте пожара в Одессе.

"Или вчера этот политолог сказал, что Корявченков возле Одесского колледжа, где был пожар, не так припарковался. Что за бред!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандал разгорелся из-за разговора, который "слил" в свой Telegram-канал исключенный из "Слуги народа" народный депутат Антон Поляков. "Юзик" на записи вовсю пытался "порешать" выгодные дела.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что аудиозапись разговора с полицией нардепа Корявченкова нужно проверить на подлинность.

А глава фракции "СН" Давид Арахамия и вовсе не увидел в скандале никакого криминала.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования записи разговора.

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