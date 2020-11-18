Украинец умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну: волонтер обратилась к власти

В одной из районных больниц отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая на своей странице в Facebook. Она уточнила, что диагноз COVID-19 был у обоих пациентов и кислород каждому из них давали всего на 15 минут в день.

"Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет", – написала она.

Дана, сама пережившая тяжелую форму COVID-19, рассказала о своих ощущениях во время болезни.

"Кто не пережил признаки удушья во время ковида, не поймёт. И я вроде бы как спокойно к ним относилась, и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!!!! Это, с*ко, просто Гестапо, Освенцим в чистом виде... Вы, с*ко, устроили геноцид. Самый настоящий геноцид нации", – заявила она, обращаясь к членам пропрезидентской партии "Слуга народа".

Дана также рассказал о том, что проблемой закупки кислородных концентраторов занимается волонтер Леся Литвинова.

"Лесе опять очень нужны деньги на концентраторы. Леся опять спасает тех, кому в больницах дают справки: "Такой-то нуждается в кислороде". А родственникам говорят: "Ищите, где хотите". Вот "где хотите" – это у Леси", – уточнила она.

Она призвала всех помочь Лесе в закупке необходимого медоборудования: "И это лучшее что вы можете сделать на сегодняшний день. Ведь мы еще даже не вышли на плато стабилизации роста заболеваемости. Мы только растем".

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