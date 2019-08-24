Отец украинской государственности: по каким принципам жил автор Акта о независимости

В субботу, 24 августа, украинцы празднуют День Независимости. Автором Акта, который стал подтверждением украинской государственности, был диссидент Левко Лукьяненко. Символично, что именно 24 августа является днем рождения Левка Григорьевича. В этом году ему мог бы исполниться 91 год.

По случаю государственного праздника и годовщины со дня рождения выдающегося украинца OBOZREVATEL подготовил информацию о жизни и принципах Левка Лукьяненко, который с детства боролся за лучшую жизнь для родной страны. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за идей государственности Украины Лукьяненко провел в заключении более 25 лет racurs.ua

На путь борьбы за независимость Украины Левко Лукьяненко стал еще 15-летним юношей. В несовершеннолетнем возрасте был мобилизован и служил в Австрии, Грузии, Закавказье. Вернувшись домой, он увидел, от какого унижения и нищеты страдал простой народ. И тогда молодой Лукьяненко решил действовать.

"В 20 лет я дал обет небу – получить Украине волю", – так он комментировал свою дальнейшую деятельность.

Именно из-за попытки борьбы с коммунистической системой Лукьяненко приговорили к расстрелу, однако через несколько месяцев суд заменил приговор 15-ю годами лишения свободы.

После отбывания осуждения, Левко Григорьевич стал соучредителем Украинской Хельсинской группы и снова был арестован. В целом диссидент провел в неволе более 25 лет. И все это время его не покидала вера в то, что Украине удастся стать сильным и независимым государством.

"Тех, кто идет против системы, всегда немного, но они побеждают" – такими были слова выдающегося украинца, которые получили возможность воплотиться в реальность.

Черновик Акта независимости, который был написан Левком Лукьяненко dyvys.info

Левко Лукьяненко сделал украинскую национальную идею главным делом своей жизни. Будучи юристом, он призвал к отделению Украины от Советского Союза законным путем, ссылаясь на Конституцию СССР.

Поздравления Лукьяненко после голосования за независимость Politeka

Его заветная мечта стала явью 24 августа 1991 года. Тогда 346 депутатов Верховной Рады УССР проголосовали за создание независимой Украины. Через несколько часов после этого исторического голосования, на Софийской площади в Киеве перед тысячами людей, текст Акта зачитал сам автор – Левко Лукьяненко.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный план мероприятийпосвященных Дню Независимости 2019, которые пройдут в крупнейших городах Украины.

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