Отец разведчика Журавля возмутился из-за ордена для морпеха, который бросил Героя умирать

Отец погибшего морпеха ВСУ Ярослава Журавля поделился криком души из-за награждения орденом "За мужество" III степени разведчика, который оставил Героя раненым на поле боя.

О деталях скандала мужчина рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале блогера Андрея Луганского. По его словам, тот факт, что один из побратимов Журавля бросил его в опасности, подтвердился на видео с камеры погибшего военного медика Николая (Эстонца) Илина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда узнаешь истинную правду, отнимает руки и ноги. Становится трудно ходить, трудно что-то держать в руках. Прежде всего хочу сказать о подлости, которую я не могу носить в сердце. Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе с лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей. Это только благодаря видео, которое погибший Эстонец оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам эти 60 патронов. И оставив своих товарищей", – возмутился отец Журавля.

"Если бы они не убежали, Пецух и как его (фамилия уже вылетела из головы), то этого бы не было. Не было бы погибшего Эстонца – Коли Илина, не было бы контуженного, раненого Андрея Пидлисного. Совсем все было бы по-другому. И те 25-30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", – убежден отец погибшего защитника.

По его словам, после волны возмущения, которая поднялась в соцсетях из-за трагедии, к нему приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться, скрывая позорные факты.

"Командование бригады, увидев это все и услышав весь гнев в Facebook, во всех соцсетях, приехало. Те лжецы рассказывали сказки, наибольшую ложь о четырех выходах для спасения моего сына. Они скрыли, что были спецназовцы, которым не дали добро забрать моего сына оттуда", – со слезами на глазах сказал мужчина.

Кроме того, его глубоко поразила еще одна циничная фальсификация, которую совершили после гибели разведчика Журавля. Речь идет о чужом берете морского пехотинца, который отцу вручили под видом личной вещи его сына.

"Еще очень больно за то, что когда складывали в гроб останки моего сына, мне позвонили и спросили, класть ли берет в могилу. Для меня это было просто чем-то святым. В те дни я не мог вспомнить, что было несколько дней назад. Я сказал, что он останется в моей семье, у моих детей, для поколений. Когда привезли к поселковому совету тело моего сына, мне один из морских пехотинцев, близких друзей моего сына (еще со службы в 93 бригаде "Холодный Яр") вручил этот берет. Я его просто прижал к сердцу и держал", – вспоминает отец Журавля.

"А когда прошли похороны, мать Ярослава взяла в руки и говорит: "Да разве мой сын мог так сносить этот берет?". Я его взял и посмотрел – Господи, я не знаю, сколько его лет носили, где они его взяли. И потом я вспомнил, как за дней пять до гибели сын звонил и говорит: "Вот, папа, в ноябре заканчивается контракт, а сдать на морпеха и получить берет надо полгода. Может, мне немножко раньше смогут это сделать все, чтобы я прошел все эти препятствия?". И тут меня просто поразил цинизм этой лжи. Чужой берет, с чужой головы, к нему никогда рука моего сына не касалась. До гибели он просто не имел права его носить", – добавил мужчина.

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